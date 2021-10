Concerto per De André al Teatro Regio

«Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa? Questa gente divisa, questa storia sospesa...». Prende spunto dalle domande poste da Fabrizio De André, il concerto-evento «Notturno De l’Amistade», omaggio al grande cantautore genovese, che andrà in scena martedì 2 novembre alle 20 nel Teatro Regio di Parma. Ideato dal Trio Amadei in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André e con la partecipazione di più di 30 musicisti e artisti tra cui il compositore e trombettista tedesco Markus Stockhausen, il concerto è inserito nella programmazione ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021.

Si ascolteranno celebri canzoni («Disamistade», «Nuvole», «Valzer per un amore», «Franziska», «La canzone dell'amore perduto», «Dolcenera», «Inverno»...) reinterpretate da musicisti, cantanti e artisti internazionali e aperte a nuove contaminazioni e arrangiamenti. Ognuna di queste verrà associata a brani di musica classica amati dal cantautore o a pagine tratte dalla musica popolare. In scena il Trio Amadei, Markus Stockhausen, Giua e Anna Senatore (cantanti), l’ensemble spagnolo Mala Sangre, il Plankensteiner Loesch Duo, Nicola Moneta, Veronica Ambrosini e Livia Piazza (voci recitanti), l’orchestra Vianiner Philharmoniker. Presenta la serata Florentina Afronie. Main sponsor del «Notturno De l’Amistade» è Raytec Vision, azienda di Parma che produce macchine per la selezione alimentare dal 2001, e che festeggia in questo modo i suoi 20 anni di attività, consentendo di offrire lo spettacolo a prezzi popolari e di devolvere il ricavato in beneficenza. I biglietti (posto unico: 12,00 €; ridotto under 25: 2,00 €) sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma (strada Garibaldi, 16/A, tel. 0521 203999, biglietteria@teatroregioparma.it) o online sul sito www.biglietteriateatroregioparma.it.