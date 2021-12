Cremonini, esce il 25 febbraio il nuovo album "La ragazza del futuro"

Sarà disponibile a partire dal 25 febbraio il nuovo album di Cesare Cremonini, "La Ragazza del Futuro". "Colibrì" è il nuovo singolo che "parla dell’avversarsi di una profezia", racconta Cesare Cremonini. "In questo senso, per me, è un’opera di fantascienza più che una canzone sull'attualità, un’esperienza musicale legata all’intero album, più che una semplice hit. Si esprime con un linguaggio garbato e immaginifico perché è nella gentilezza della poesia che individuo la mia idea di futuro. Per questo motivo ho scelto "Colibrì" come porta di entrata del nuovo progetto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA cesare cremonini

musica