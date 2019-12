Festival Verdi: dai social agli incassi, numeri da record

Duemila contenuti pubblicati sui social del Regio dal 6 agosto al 20 ottobre; il debutto su Instagram; 26.353 presenze provenienti da tutto il mondo; ma soprattutto un incasso record da 1.434.150 euro che copre il 20 per cento dei costi complessivi del Festival Verdi stesso. Sono alcuni dei dati del Report presentato stamattina al Ridotto del Teatro Regio dal sindaco Pizzarotti, dal direttore Anna Maria Meo e dall’assessore alla cultura Guerra. Più di 20mila le presenze complessive di Verdi Off, la rassegna collaterale del Festival che si conferma un “regalo” al territorio e che interessa per il 76 per cento un pubblico under 50.

