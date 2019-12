"Le disavventure di Pinocchio. Una favola musicale" basata sul romanzo di Carlo Collodi. Musiche composte da Trio Amadei. Drammaturgia e Scenografia Patrizio Dall’Argine.

Burattinai Patrizio Dall’Argine, Veronica Ambrosini, Virginia Ambrosini, Camilla Pacchierini, Vladimiro Strinati, Rocco Manfredi, musicisti Trio Amadei, Vincenzo Vasi, Gunilla Kerrich, Françoise Renard, Pierluca Cilli, Gabriele Gagliarini, Manuel Romei, Filippo Nidi, Giuseppe Errico, Filippo Archetti, canto e voce narrante Annamaria Senatore, costumi Veronica Ambrosini. Supervisione Emanuele Gamba, light designer Paolo Rodighiero, video Cesare Parmiggiani, VirThea, direttore tecnico Lucio Mazzoli, fonico Emanuele Piseri, trascrizioni – arrangiamenti musiche Trio Amadei, costruzione burattini Patrizio Dall’Argine, Veronica Ambrosini.

Teatro Due, 21 dicembre, ore 16 e ore 20.30

La baracca di burattini di dimensioni giganti, su cui si muovono personaggi dalle fattezze, dimensioni e qualità più varie per raccontare una favola musicale basata sul racconto di Carlo Collodi, si animerà il 21 dicembre a Teatro Due, alle ore 16.00 e alle ore 20.30, per due recite dedicate a tutto il pubblico, dai quattro anni in su.

Informazioni e biglietteria: tel. 0521.230242 - biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org