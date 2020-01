Domenica l'arcipelago dei suoni

Domenica 26 gennaio alle 11.30 a Teatro Due quarto appuntamento de "L’arcipelago dei suoni", la nuova avventura a puntate creata da Fondazione Teatro Due e dalla Fondazione Toscanini a cura di Francesco Bianchi, un viaggio per grandi e piccini alla scoperta degli strumenti musicali.

Protagonisti di questo appuntamento saranno il Fagotto, suonato da Davide Fumagalli e l’oboe, suonato invece da Gian Piero Fortini, accompagnati al pianoforte da Davide Carmarino. Insieme a loro gli attori dell’Ensemble Stabile Teatro Due: Carlo Sella, Giulia Pizzimenti e Gianmarco Pellecchia.

Rivolta ai più piccoli per scoprire come nasce la musica e quali sono le caratteristiche e le “meraviglie” di ogni strumento musicale, con esecuzioni dei grandi compositori di ogni epoca, l’iniziativa delle due Fondazioni cittadine narra le vicende del protagonista Arturo, un giovane ragazzo che intraprende un curioso viaggio per salvare la sua città dal mostro Rugmor che mangia i suoni e produce rumori assordanti. Suo obiettivo è radunare una compagnia di eroi che lo aiutino a sconfiggere il mostro e a ridare felicità agli abitanti.

In questa puntata Arturo, dopo aver conosciuto la Fata Flauto e la Fata Clarinetto, avrà a che fare con altri due Fiati: il Mago Fagotto e la Maga Oboe. Nell’antro dei due stregoni, tra pozioni e alambicchi, il protagonista si destreggerà per aggiungere altri due elementi alla sua Compagnia di eroi. Il programma musicale di questa nuova avventura di Arturo comprenderà musiche di Prokof’ev, Poulenc, Mozart, Donizetti, Händel, Rossini, Verdi, Morricone.

I prossimi appuntamenti alla scoperta degli strumenti musicali non ancora incontrati si terranno al Teatro Due il 23 febbraio e l’8 marzo, mentre alla Toscanini il 5 aprile e il 17 maggio (quest’ultimo concerto con l’orchestra al completo e sorpresa finale). L’Arcipelago dei suoni è prodotto con il sostegno di Assicoop Emilia Nord – Agente UnipolSai sponsor del progetto. Le illustrazioni sono state realizzate da Giuseppe Braghiroli. Informazioni e biglietteria: Tel 0521.230242 – biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org Informazioni: www.teatrodue.org – www.latoscanini.it