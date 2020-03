Streaming, Festival Verdi Immersive 360°, Il Regio a Casa tua: tre progetti da scoprire e condividere a casa

Il teatro Regio di Parma batte il tempo anche nell’ora più buia, con tre iniziative offerte su teatroregioparma.it condivise con il portale Parma Ritrovata del Comune di Parma e con il portale culturale della Regione Emilia-Romagna e con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero: 11 opere in streaming gratuito dal 19 marzo, grazie alla collaborazione con Unitel e Dynamic, video immersivi a 360° realizzati in collaborazione con l’Università di Parma, documentari, favole, curiosità e molto altro da scoprire e condividere a casa. #festivalverdihomestreaming #ilregioacasatua #laculturanonsiferma #parmaritrovata

“Queste tre iniziative - dichiara Anna Maria Meo, direttore generale del teatro Regio di Parma - sono dedicate al pubblico e a tutti i lavoratori dello spettacolo, che il Regio desidera riunire attorno al proprio focolare domestico, ricordando a tutti quanta bellezza siano in grado di regalare insieme alla società, e quanto sia importante per tutto il settore restare unito in attesa di poter superare questa crisi e ripartire con grande slancio verso nuovi obiettivi. Primo tra tutti, a Parma: l’attesa edizione del XX Festival Verdi, nell’anno di Parma Capitale Italiana della cultura 2020, che per questa straordinaria situazione ci auguriamo possa rimanere Capitale della Cultura anche per tutto il 2021”.

I tre progetti sono condivisi con parmaritrovata.it, il portale promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, che riunisce le realtà culturali cittadine in progetti rivolti online gratuitamente al pubblico, con spettacolo.emiliaromagnacreativa.it dell’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.