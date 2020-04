Annullato lo spettacolo di Natalino Balasso al Paganini

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla luce delle disposizioni governative lo spettacolo Velodimaya con Natalino Balasso previsto a Parma per il giorno 23 aprile al all’Auditorium Niccolò Paganini è stato annullato.

In ottemperanza alle linee normative del dpcm n.18 del 17/03/2020, il rimborso dei biglietti degli eventi annullati a causa dell’emergenza Covid-19 verrà effettuato tramite l’emissione di un voucher del valore corrispondente all'importo del biglietto.

Il voucher rilasciato sarà spendibile, entro un anno dalla data di emissione, per l'acquisto di qualsiasi evento e spettacolo messo in vendita dal medesimo organizzatore (Caos Organizzazione Spettacoli S.r.l.). Il voucher potrà essere utilizzato, anche frazionato, per acquisti fino al raggiungimento del valore del voucher oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

La richiesta del voucher deve essere effettuata entro il giorno 15 maggio presso il circuito di vendita tramite il quale è stato acquistato il biglietto.

Per informazioni: CAOS Organizzazione Spettacoli info@ticketing.org