Ragazzola: la Scommegna a maggio (Covid permettendo)

Oggi che si celebra la Giornata Mondiale del Teatro, ancora in attesa di recuperare alcuni spettacoli sospesi della stagione invernale, il Teatro di ragazzola annuncia alcune novità teatrali cominciando a dare un nome e due date: il nome è quello di un'attrice italiana straordinaria, Arianna Scommegna, tra le più apprezzate interpreti della scena nazionale..Le date (salvo ulteriori modifiche a causa delle restrizioni) sono il 2 e il 16 maggio.

Per oggi - spiega una nota - "non possiamo rivelarvi nulla di più, se non invitandovi a guardare con ottimismo alle prossime settimane. Speriamo che il simbolico filo della nostra "Arianna" ci possa condurre presto fuori dal labirinto di questa emergenza..."