Sarà il “Bestiario d’amore” di Vinicio Capossela a aprire la stagione in presenza di Teatro Due alla Arena Shakespeare, il 10 e 11 giugno. Il cartellone svelato stamattina in conferenza stampa. Da giugno a settembre: musica, teatro e danza. Il presidente della Fondazione, Oberdan Forlenza: “Sappiamo che è difficile tornare. Anche per questo abbiamo previsto biglietti a un costo popolare, di 15 euro”. Previsti eventi anche nello spazio della Terrazza.