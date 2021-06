Morto a soli 48 anni l'attore Andrea Benedet, per anni a Teatro Due

Si è spento a soli 48 anni l'attore Andrea Benedet originario di Conegliano Veneto, vittima di un tumore al rene. E' morto sabato all'Hospice di Vittorio Veneto. Benedet, dopo essersi formato nel teatro alla scuola Galante Garrone di Bologna, si è fatto conoscere in Italia e in Francia con "La Locandiera" ed "Il mercante di Venezia", per poi lavorare in Cina dove ha girato diverse fiction e dove è stato anche docente di recitazione a Pechino. Regista e performer, la sua figura è stata a lungo legata al Teatro Due di Parma, al Teatro Comunale di Bologna e alla città di Roma, oltre che al Théatre du Soleil di Parigi. Andrea lascia i genitori Mario e Diana, i fratelli Katia, Emanuel e Matteo e tanti amici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA andrea benedet

teatro