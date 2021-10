La quadratura del Cerchio: il Teatro torna a «casa»

«Pronti a ripartire!»: il Teatro del Cerchio è tornato, con la Stagione, i corsi di teatro, la futura sede in costruzione, un - nuovo ma storico - palcoscenico provvisorio (in via Pini) e la consueta, travolgente, passione. Oltre le chiusure e le paure, Mario Mascitelli con il suo Cerchio di artisti ha presentato l’anno che verrà. Un’apertura dal punto esclamativo: il Teatro del Cerchio, infatti, è appena stato riconosciuto «Compagnia di ricerca per l’infanzia» dal ministero della Cultura, diventando uno dei teatri finanziati dal Fondo unico dello Spettacolo. Una dimensione internazionale, con progetti e collaborazioni in tutto il mondo, in cui questo inizio, nella «casa» dei suoi primi quindici anni, idealmente inscrive la quadratura del cerchio.

«Attiene al regime del simbolico - ha detto Michele Guerra, assessore alla cultura del Comune - essere in via Pini mentre si completa la sede, ennesimo atto di coraggio del Cerchio, che ha ricevuto ora anche un importante riconoscimento ministeriale. Da piccola realtà è cresciuto con un percorso riconoscibile, anche portando avanti la Piccola scuola di Teatro e i progetti di formazione universitaria». «Un teatro per noi fondamentale - l’intervento Ines Seletti, assessora a Scuola e servizi educativi del Comune - in sinergia con le scuole come laboratorio e progetto. Il teatro è qualcosa di vivo e reale e io ringrazio di cuore i genitori che vi portano i figli». Grande l’emozione durante l’intera serata, con gli assaggi di spettacoli offerti alla platea (con tutti i posti disponibili, da norma di sicurezza, occupati), i video proiettati (Ghostbusters, caccia al pubblico divenuto fantasma), le presentazioni traboccanti di voglia di tornare a fare, davvero, teatro. Mario Mascitelli, fondatore e direttore artistico del Teatro del Cerchio, ha vestito mille ruoli, tenendo le fila. «Ci sembrava - le sue parole - doveroso cominciare tutti insieme: vi presentiamo la nostra Stagione, fino al 31 dicembre, perché ormai la scaramanzia è diventata una scienza esatta. La nuova sede? Massimo a febbraio speriamo di riuscire a inaugurarla. Nel frattempo, grazie alla sinergia col Comune, il teatro di via Pini!».

«Perché non si è mai davvero senza una casa, fino a quando chi ti vuol bene continua a farlo»: così il video di apertura, sognando «un futuro in cui l’arte vinca su tutto». Possono bastare «5 minuti» a raccontarlo: la nuova produzione del Teatro del Cerchio, presentata in anteprima, racchiude le ansie in attesa di un provino. La vedremo il 22 e 23 ottobre, dopo «I Promessi Sposi/Providence, providence, providence» il 9 ottobre, prima data della Stagione Adulti. Per la sezione Bambini l’appuntamento di debutto sarà invece il 10 ottobre con «Il gigante egoista».

Claudia Olimpia Rossi

Foto Francesca Ferrari

Stagione adulti

9/10 I promessi sposi/Providence, providence, providence

22-23/10 5 minuti

6/11 Il colloquio

19-20/11 Barbablù-Storia di quotidiana violenza

4/12 Il giardino dei ciliegi

18/12 Provaci ancora

Stagione ragazzi

10/10 Il gigante egoista

17/10 Il principe ranocchio

24/10 Pollicino (o Pollicione?)

31/10 Don e Sancio

7/11 Piacere Gianni

14/11 Alberto

21/11 Amico di pezza

28/11 In una notte di temporale

5/12 Che fine ha fatto Babbo Natale?

12/12 Spiriti di Natale

19/12 Chi ha rubato il Natale?