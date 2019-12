Capodanno a New York: un milione in piazza per salutare l'anno nuovo

E' probabilmente la festa di Capodanno più famosa al mondo. E si dice che a mezzanotte del 31 questo sia il centro del globo. Stiamo, ovviamente, parlando del Capodanno di New York, per la precisione di quello che si svolge a Times Square, e che attira circa un milione di persone nella piazza e nelle strade circostanti.

Un momento mitico con i suoi simboli, i suoi riti e le sue stranezze. A partire dalla Ball Drop, la sfera di cristallo che parte dalla cima del grattacielo «One Times Square», che si trova all’incrocio tra la 7th Ave e la 43rd St. e scende verso la piazza.

UNA SFERA DI LUCE

Non temete di non vederla: è ricoperta da 2.688 cristalli che riflettono le luci tutte intorno mentre allo scoccare della mezzanotte la grande insegna con la scritta 2020 si accenderà in un trionfo molto americano di luci, colori, fuochi d’artificio. Un momento da non perdere se sarete a NYC in questi giorni? Forse si. Ma per viverlo occorre rispettare regole ferree: non si portano zaini e ombrelli, non si possono avere bottiglie di vetro, alcolici e cibo e occorre essere dotati di un ferreo controllo del corpo perché non ci sono bagni pubblici. E quelli dei locali intorno spesso non fanno entrare chi non ha prenotato. In più, per essere certi di avere posto nel centro della piazza occorre arrivare presto. Molto presto. La piazza viene chiusa e preparata a partire dalle 15 e ci sono persone che già a quell'ora corrono per conquistarsi il proprio posto. E ricordate che l'inverno a New York sa essere gelido. Per cui riflettete se vale la pena di fare tanta fatica.



L'ALBERO DEL ROCKEFELLER

Si, perché anche senza infilarsi nella bolgia che urla il conto alla rovescia sotto la Ball Drop chi decidesse si vivere la Grande Mela in questi giorni potrà vivere esperienze uniche. Assolutamente da provare. Dopo esservi fatti la raffica di selfie di prammatica davanti al grande albero del Rockefeller center (è illuminato con 50 mila luci al led) non dovete mancare l'appuntamento sempre con Times Square ma il 28 dicembre, per la precisione tra le 12 e le 13.

A quell'ora si svolge il Good Riddance Day, un appuntamento ispirato da una tradizione latinoamericana con la quale si bruciano le cose brutte dell'anno che sta per finire. In questo caso chiunque abbia qualcosa da cancellare del suo passato, dai conti pagati alle lettere degli ex, si ritrova in piazza e pubblicamente le distrugge. Pare che dopo ci si senta molto più sollevati e lieti.

Se invece volete iniziare l'anno con dei progetti nessun problema: la Grande Mela prevede tutto. Fino al 29 dicembre è possibile lasciare i propri sogni e desideri su dei foglietti su un apposita parete al Times Square Visitor center. La notte di Capodanno diventeranno coriandoli che verranno lanciati sulla piazza stessa.

Se poi amate i fuochi d'artificio potrete sbizzarrirvi: basterà andare a Central Park e senza essere schiacciati dalla folla come accade a Times Square godersi uno spettacolo di quindici minuti di fuochi d'artificio, Se poi amate i fuochi ma non potete fare a meno di fare sport anche nella notte dei brindisi portatevi le scarpette: proprio con lo scoppio dei primi razzi parte la Emerald Nuts Midnight Runa, una corsa di sei km nel parco organizzata dal club New York Road Runners. Meno dinamico ma non meno suggestivo lo spettacolo pirotecnico che si svolge a Brooklyn, per la precisione a Prospet Park dove, per il solito quarto d'ora, il cielo si riempirà di luci e colori.

UNA CROCIERA SULL'HUDSON

Un modo per goderne comodamente è quello di scegliere l'acqua ovvero partecipare ad una crociera organizzata dalla Circle Line. Ci si imbarca alle 21 al Pier 83, a Midtown, e poi si naviga fin verso l'una lungo l'Hudson, circumnavigando Manhattan e godendo dei fuochi sullo sfondo dello skyline più famoso al mondo. A bordo, poi, un dj che propone le musiche e un open bar a disposizione per il brindisi.

E poi, con il nuovo anno e comunque in questi giorni di festa, un altro momento classico vi riporterà per forza al Rockefeller Center per cimentarvi sul ghiaccio. Qui si trova infatti la più celebre pista di pattinaggio di New York e forse del mondo: si chiama The rink ed è dominata dal grande albero oltre che dai grattacieli della Quinta. Il biglietto è alto, possono pattinare solo 150 persone alla volta e ci sono sempre lunghe code. Ma una volta qui vi potrete sentire come in un film di Woody Allen. E capire perchè come recita la canzone lasciare New York, davvero, non è mai stato facile.

Babbo Natale? E' a Brooklyn

Un villaggio di Natale a New York? Esiste. E si trova a Brooklyn. Ma non pensate a qualcosa di finto. No, è proprio un quartiere. Si chiama Dyker Heights e qui ogni anno arrivano circa 100mila turisti. Merito della atmosfera, delle luci e della gara che a partire dagli anni '80 ha coinvolto i residenti scatenati nello sbalordire i vicini facendo le decorazioni natalizie più belle. Il risultato è che ora per preparare le case arrivano aziende specializzate e andando in giro si passeggia tra villette dove sembrerebbe normale che abitassero gli elfi mentre enormi Babbo Natale siedono in giardino. E poi presepi a grandezza naturale, alberi, giostre meccaniche, personaggi Disney, luci e ghirlande si sprecano. Per arrivare da Manhattan basta prendere la linea D della metro, viaggiare verso Brooklyn e scendere alla 79th Street (angolo New Utrecht Avenue), a circa 15 minuti a piedi dalla zona delle case più belle. E l'ora migliore è quella tra le 17 e le 21, quando, cioè, le luci delle case iniziano a lampeggiare.