Ucraina, tra le piazze ed i palazzi della Firenze d'Oriente

Leopoli, in ucraino Lviv (circa 800mila abitanti), è una perla preziosa dell'Europa dell'Est tutta da scoprire. La città, fondata nel 1256 dal principe Daniele di Galizia che le diede il nome di suo figlio Lev, è un eccezionale museo a cielo aperto che ha saputo salvaguardare e mantenere il suo antico fascino. Passeggiare per il centro storico vi riporterà indietro nel tempo.

UN MUSEO A CIELO APERTO

Per Leopoli si sono sprecati diversi paragoni: la piccola Parigi dell'Est, la «Firenze d'Oriente» come era conosciuta un tempo, certi luoghi richiamano Praga. Senza ombra di smentita possiamo scrivere che ci sono tutti questi «ingredienti» ma Leopoli è unica e attraente. E' sufficiente un dato: vi sono la metà dei monumenti dell'intera Ucraina. Il suo centro storico è stato nominato nel 1998 Patrimonio mondiale dell'Unesco e dal 2009 Leopoli è stata proclamata capitale culturale del Paese.

Città universitaria, ha vissuto una storia travagliata: prima sotto il dominio polacco, poi ceduta agli Asburgo diventando la capitale del Regno di Galizia e Lodomiria. Nel 1919, dopo la caduta dell'impero austro-ungarico di nuovo con la Polonia e dopo l'ultimo conflitto mondiale è finita sotto il regime sovietico. Dal 1991 quando l'Ucraina riacquista la sua indipendenza, la città piano piano riacquista l'antica gloria.

La visita deve cominciare dalla Ploscha Rynok, l'antica piazza del mercato, cuore pulsante della città, dove si respira un clima cosmopolita e multietnico.

Dominata dalla torre del municipio e con le fontane dedicate agli dei pagani. E' circondata da magnifici edifici cinquecenteschi splendidamente decorati, con i ritratti dei santi e quelli dei mercanti che ne furono proprietari. Un'immagine unica che unisce diversi stili: dal rinascimentale al barocco, dal rococò ai neoclassici che fanno di questa città un tesoro architettonico.

Il municipio, poi, si trova al centro della piazza. All'interno gli uffici e la sua torre quadrata (alta 65 metri), molto simile a un campanile. Per godere del panorama si può salire con l'ascensore fino all'altezza degli uffici, per poi proseguire a piedi lungo le scale. Quando terminerete la «scalata» potrete godere una vista mozzafiato, in tutti i sensi. Il teatro dell'Opera è uno dei più rinomati e celebri dell'Ucraina: costruito tra il 1897 e il 1900, in stile neo-rinascimentale. I lavori furono resi difficili anche per la presenza delle ex paludi del fiume Poltva. Acquistando il biglietto per uno spettacolo, è possibile la visita del teatro. Un tempo la fortezza con la sua mole dominava Leopoli, ora è il punto dal quale si può abbracciare la città con lo sguardo: è l'Alto Castello, le cui rovine campeggiano sulla cima della collina. Infine il Prospekt Svobody è il viale più largo del centro di Leopoli, ricco di palazzi e di storia. Sembra quasi una piazza, fu realizzato sui resti delle vecchie mura abbattute nel 1777. Nel corso degli anni ha cambiato tantissimi nomi: e ooggi è dedicato alla Libertà.

Birra e caffè: i sapori si mixano alle leggende

Accantoniamo le bellezze architettoniche di Leopoli e ci soffermiamo sulle prelibatezze culinarie. Nella città ucraina, infatti, si può bere un caffè dal singolare aroma e sapore, frutto di una tradizione che risale al XVII secolo.

Passeggiando per le vie del centro storico è impossibile non notare pasticcerie e caffetterie: a qualsiasi ora del giorno (e della notte, alcune sono aperte 24 ore su 24), i leopolitani prendono un caffè, sbirciano il cellulare o fanno una chiacchiera. Il caffè è così importante per gli ucraini che proprio a Leopoli si celebra ogni anno il «Festival del caffè», unico nel suo genere.

E poi la birra: Leopoli è stata considerata a lungo la capitale della birra, la Lvivske 1715 è una delle più conosciute e apprezzate e viene prodotta appunto dal 1715. In città si trova anche il primo museo della birra dell'Ucraina, il Lvivarnya, dove sono conservate le antiche ricette che risalgono al XV secolo. Evidenziano la leggendaria tradizione birraia di Leopoli, cominciata per merito dei monaci gesuiti più di sei secoli fa.

Infine i piatti della cucina ucraina, a cominciare dal borsch, la minestra nazionale: è una tradizionale zuppa, saporita e nutriente, il cui ingrediente principale è la barbabietola. Oppure i vareniki, tortelli a forma di mezzaluna con ripieno di patate, accompagnati da burro fuso con cubetti di pancetta. Non possiamo dimenticare, infine, i deruny: frittelle a base di patate che vengono servite solo con panna acida.