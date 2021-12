Zebre Family, in arrivo il 1° memorial "Leonardo Mussini"

Le Zebre e il Rugby Parabiago, in collaborazione con Rugbymeet, sono liete di presentare il 1° memorial “Leonardo Mussini”, il torneo di minirugby dedicato agli oltre 110 club affiliati alla “Zebre Family”.

L’iniziativa, già promossa nella passata stagione, era stata momentaneamente sospesa e riprogrammata per via dell’aggravarsi della situazione pandemica che aveva indotto la Federazione Italiana Rugby a posticipare la ripresa dell’attività agonistica del rugby di base.

Col ritorno in campo in sicurezza di tutte le categorie, la franchigia federale e la società lombarda ripropongono con grande entusiasmo la due giorni di festa che, a partire da questa sua prima edizione del 2022, sarà dedicata alla memoria dell’indimenticato Leonardo Mussini, responsabile dell’area comunicazione e marketing delle Zebre scomparso lo scorso settembre.

L’appuntamento è in programma il 21 e 22 maggio 2022 al Centro Sportivo “Venegoni Marazzini” di via Carso 2 e allo Stadio “Libero Ferrario” di via Guglielmo Marconi 39 a Parabiago (MI).

Sport, divertimento e amicizia animeranno questa bellissima iniziativa organizzata dal Rugby Parabiago, già autore della cornice del Milano Rugby Week, assieme al digital media Rugbymeet, che nel febbraio 2020 ha ospitato allo Stadio Giovanni Mari di Legnano la sfida di Guinness PRO14 tra il XV del Nord Ovest e gli Irlandesi del Munster.

Il torneo, rivolto alle categorie U5, U7, U9, U11 e U13, è aperto liberamente a tutti gli oltre 110 club che compongono la splendida comunità della “Zebre Family”.

Sarà una bellissima occasione per conoscersi meglio e confrontarsi, dentro e fuori dal campo, all’insegna dell’amicizia, dello spirito di condivisione e della passione comune per il rugby.

La società rossoblù è pronta ad accogliere in sicurezza le famiglie, i dirigenti, gli educatori e i giovani tesserati provenienti da tutt’Italia per questo attesissimo evento che confidiamo possa ripetersi nelle successive edizioni sui campi e nelle strutture sportive degli altri club della “Zebre Family”.

Un progetto a cadenza annuale che si svolgerà in compagnia di atleti, tecnici e dirigenti delle Zebre Rugby.

Le iscrizioni al 1° memorial “Leonardo Mussini” sono aperte e potranno essere inoltrate al seguente link https://bit.ly/TorneoZebreFamily_Contatto .

La partecipazione all’evento avverrà nel rispetto delle normative di sicurezza sanitarie vigenti al momento del torneo.

TUTTI I DETTAGLI



Quando: sabato 21 maggio e domenica 22 maggio 2022

Numero di campi: 4, due in erba e due sintetici

Orari: sabato dalle 14 alle 19, domenica dalle 9 alle 17

Modalità di iscrizione e quota: nessuna, siamo una famiglia! Per iscriversi basta compilare il modulo al link https://bit.ly/TorneoZebreFamily_Contatto

Categorie: Under 5, Under 7, Under 9, Under 11, Under 13

Numero di squadre: in definizione in base alle normative vigenti

Club ammessi: quelli iscritti a Zebre Family, lista aggiornata www.zebrerugbyclub.it/zebre-family/

Presenti: giocatori e dirigenti delle Zebre, ospiti speciali DROP la mascotte delle Zebre e Gaìna, la mascotte del Rugby Parabiago