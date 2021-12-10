Rinviate le partite dei campionati regionali e provinciali

calcio
Tutte le gare dei campionati provinciali di calcio sono state rinviate per il maltempo dal comitato provinciale della Figc. Il comitato regionale della Figc ha emesso oggi questo comunicato:
"LE GARE DEL 11/12.12.2021 SOTTO RIPORTATE SONO RINVIATE A DATA DA DESTINARE PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E PERSISTENTE MALTEMPO
ECCELLENZA
GIRONE A
FIORE PALLAVICINO BOBBIESE
CASTELLANA FONTANA GOTICO GARIBALDINA
LANGHIRANESE VALPARMA FUTURA FORNOVO MEDESANO
NOCETO PONTENURESE
POLISPORTIVA IL CERVO ALSENESE
TONNOTTO SAN SECONDO VIAROLESE
VIGOLO MARCHESE CARIGNANO A.S.D.
GIRONE B
LUZZARA CALCIO BORETTO A.S.D.
BAISO SECCHIA GUASTALLA CALCIO SATURNO
FABBRICO MONTECCHIO A.S.D.
RIESE POLISPORTIVA BRESCELLO
SCANDIANESE CASALGRANDESE TERME MONTICELLI
SORBOLO A.S.D. CASTELLARANO
VIANESE CALCIO VEZZANO
CAMPIONATO 1^ CATEGORIA
LE GARE DEL 12.12.2021 SOTTO RIPORTATE SONO RINVIATE A DATA DA DESTINARE
PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E PERSISTENTE MALTEMPO
GIRONE A
ROTTOFRENO A.C.D. SPES BORGOTREBBIA
SANNAZZARESE CARPANETO CHERO 1922
SARMATESE PONTOLLIESE GAZZOLA
SPORTING FIORENZUOLA PODENZANO 1945 A.S.D.
VIGOLZONE 1968 ZIBELLO POLESINE
ZIANO FIDENZA 1922 F.C. SRL
GIRONE B
BASILICASTELLO JUVENTUS CLUB PARMA
CALESTANESE PALANZANO 1946
SOLIGNANO REAL SALA BAGANZA
SORAGNA 1921 AUDAX FONTANELLATESE
TEAM TRAVERSETOLO A.S.D. BIANCAZZURRA
UNIONE CALCIOCASALESE SRL MARZOLARA
VALTARESE CALCIO GHIARE
GIRONE C
MONTECAVOLO A.S.D. LEVANTE
ORIGINAL CELTIC BHOYS CELTIC CAVRIAGO
POVIGLIESE A.S.D. S.PROSPERO CORREGGIO
QUATTRO CASTELLA RE A.S.D BOCA BARCO
REAL CASINA 04 ATLETICO MONTAGNA
VIADANA S.S.D. S.R.L. VIRTUS LIBERTAS SRL
VIRTUS CALERNO BARCACCIA
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