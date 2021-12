HBS Colorno rivelazione del campionato - Video

La squadra guidata da Umberto Casellato e dal suo vice, Pippo Frati, ha chiuso il girone di andata del massimo campionato italiano di rugby a 15 andando ben oltre le aspettative di pre campionato, e dimostrandosi la rivelazione del Peroni Top 10.

Conclusa la prima gara di ritorno tra le mura dello Zaffanella di Viadana, sabato scorso 11 dicembre, vincendo in extremis contro i padroni di casa per 25 a 23 nel derby del Po i bianco rossi hanno raggiunto 25 punti in classifica generale.

Frati fa un’analisi sulla gestione della squadra a metà della stagione in corso: “Quest'anno in veste di Assistant Coach ho offerto la mia esperienza soprattutto in ambito di organizzazione difensiva, e nel rendere più efficace la rimessa laterale” afferma l’ex mediano di mischia nocetano, che aggiunge “la rimessa laterale in effetti va ancora messa a punto, abbiamo alti e bassi anche se, a mio avviso, nell’ultimo match disputato la squadra sembra avere fatto passi in avanti. E’ importante sottolineare il ruolo di Prestera, che mi ha supportato in questa fase delicate di avvio del gioco”. Frati inoltre parla della stagione: “Siamo soddisfatti globalmente del lavoro della squadra, siamo terzi in classifica a pari punti con Rovigo e Calvisano (anche se entrambe hanno partite da recuperare), e soprattutto consideriamo i risultati partendo dai numerosi cambiamenti apportati al rooster, con un coaching staff completamente rivoluzionato e tanti giocatori giovani in prima squadra. Tra gli elementi che hanno decretato il successo della HBS Colorno e l’alta posizione in classifica la assoluta disponibilità di Prestera (che era l’head coach nella passata stagione) a collaborare con me e Umberto Casellato nella gestione del gruppo, dandoci tutti gli elementi necessari a non disperdere la enorme conoscenza del club e i punti di forza e di debolezza del team, creata in anni di lavoro e culminata con la storica promozione in top10. La nostra visione di gioco, mia e di Casellato, abbinata alla memoria storica di Prestera sul club, hanno consentito di trovare soluzioni tempestive ed efficaci e conoscere con rapidità i nostri giocatori, i veri artefici dei successivi conquistati”.

Frati conclude così: “Abbiamo 25 punti, e crediamo nei nostri mezzi. Il campionato è ancora lungo ma i play off non sono irraggiungibili, abbiamo margini di miglioramento quindi auspichiamo di conquistare ad ogni appuntamento punti preziosi. Quindi guardiamo avanti, oltre alla salvezza (che non è ancora matematicamente certa, ma appare più una formalità che ipotesi) e confidiamo di poter arrivare tra le prime quattro del campionato”.