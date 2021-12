La maglietta della Rugby Parma a favore della Pubblica Assistenza

Torna anche quest'anno l'iniziativa natalizia promossa dalla Rugby Parma con il contributo di Macron Parma per la raccolta di fondi da destinare all’attività dell’Assistenza Pubblica Parma ODV, organizzazione impegnata da oltre 100 anni in progetti di assistenza e aiuto alle persone più bisognose e più fragili della nostra città.

“E’ per noi un onore poter supportare concretamente l’opera importantissima svolta dall’Assistenza Pubblica – ha dichiarato il presidente della Rugby Parma, Bernardo Borri –. Il numero di persone fragili e bisognose è purtroppo sempre più alto e certamente il contributo che possiamo offrire è soltanto una goccia nel mare, ma siamo contenti di poter fare la nostra parte. Spero che in tanti comprendano l’importanza di questa iniziativa e acquistino la loro maglietta. Ne è già stato venduto un buon numero, ma non è mai abbastanza”.

Grande apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso da Luca Bellingeri, presidente dell’Assistenza Pubblica di Parma: “Un forte ringraziamento va agli amici della Rugby Parma per aver pensato a noi anche questo Natale con l’iniziativa delle magliette natalizie. Una collaborazione stretta con la società che si concretizza anche con l’attività di volontariato della squadra nel supporto al nostro servizio «Pulmino di Padre Lino» per dare un conforto alle persone a più alto rischio di emarginazione. Ci rende orgogliosi che la Rugby Parma sappia unire i valori dello sport a quelli della solidarietà in modo così efficace”.

Per contribuire a questa importante causa è possibile acquistare la speciale maglia dedicata all’iniziativa nel negozio online della Rugby Parma (https://rugbyparma.it/la-tua-t-shirt-per-gli-altri/). Per ogni capo acquistato 5 euro saranno devoluti in beneficenza all’Assistenza Pubblica, mentre la differenza servirà a coprire parzialmente i costi sostenuti per la produzione dei capi.

Acquista la tua maglietta in uno dei due colori disponibili. E’ un piccolo gesto che vale tanto!