La prima vittoria non arriva: Zebre battute anche nel derby

Oggi le Zebre hanno toccato il fondo. Il 39-14 con cui la Benetton Treviso ha vinto al Lanfranchi costituisce la peggior sconfitta patita dalle Zebre nel derby d’Italia. E’ anche la peggior prestazione stagionale in termini di gioco con un primo tempo praticamente nullo chiuso da Treviso in vantaggio 24-0. Male la touche, solita difficoltà a salire il campo palla in mano, molte punizioni concesse; quasi inutile rimarcare il predominio in mischia chiusa. Le due mete segnate nella ripresa non sono state frutto di multifase ben costruite bensì di due giocate estemporanee: un intercetto con coast to coast di Bruno con meta di Boni (del 7-34) e un’infilata di Tuivuaka per la meta di Bisegni (del 14-34). Cinque le mete trevigiane, quattro trasformate, di Ruzza, Pettinelli e Menoncello nel primo tempo, Brex e Marin nella ripresa oltre a due piazzati di Smith. (pm)