Matteo Anceschi, Il bomber che non tramonta mai

Nato nel 1978, esordio con “i grandi” a 16 anni, a 43 è ancora su un campo di calcio a divertirsi come un matto.

No, non stiamo parlando di Gigi Buffon ma di Matteo Anceschi da Cozzano ovvero uno dei più grandi attaccanti del calcio dilettantistico parmense degli ultimi trent’anni.

Quando hai iniziato a giocare a calcio?

«A 10 anni, nei pulcini della Langhiranese. Ricordo ancora come ero vestito al primo allenamento fatto a Torrechiara: scarpe a sei tacchetti in ferro su un campo di cemento armato, con le calze della festa ricamate di colore verde».

Chi sono stati i tuoi primi maestri?

«Il primo mister a cui devo davvero tanto è stato Roberto Ghidini, che ebbi per tre anni. Io giocavo con quelli più grandi di me, con i ‘77. C’erano i vari Magnani, Petrolini, Manzani, Ponzi, Caggiati … insomma una squadra “da ufo” che per diversi anni primeggiò nei vari campionati giovanili».

Quando hai capito che avevi qualcosa in più della media?

«Domanda difficile questa. Forse me ne accorgo solo ora, guardandomi indietro. Nel senso che mi rendo conto di aver avuto una carriera calcistica di cui essere orgoglioso. Nelle giovanili ero una macchina da gol, ogni partita sapevo che in qualche modo avrei comunque segnato. Probabilmente avevo qualcosa in più della media rispetto alle categorie in cui giocavo».

C’è una partita in particolare che è rimasta scolpita nella tua memoria?

«Due. Un’amichevole giocata contro il Parma di Thuram, Buffon Cannavaro, Crespo ecc. Io ero in Eccellenza a Traversetolo ed ero nel pieno della mia forza fisica ed iniziavo a sentirmi un giocatore vero… morale: non ho mai neanche sfiorato la palla! Quel giorno ho capito perché non sarei mai arrivato a certi livelli. L’altra fu la sconfitta sei anni fa nello spareggio promozione tra il Brescello ed il Carpaneto per salire in eccellenza. Quel giorno sentii che si era spenta la luce, come se il mio corpo mi avesse abbandonato. Fu una sensazione davvero poco piacevole».

Per uno come te che ha segnato centinaia di gol non sarà facile ma … il gol più bello?

«Monticelli-Fiorano di Eccellenza. Giornata invernale, campo pesante, punizione dalla metà campo di Andrea Ferrari, appoggio di testa di Borlenghi. Non so ancora oggi per quale motivo decido di tentare una semirovesciata da fuori area. La palla si infila all’angolino alla sinistra del portiere. Gol decisivo del uno a zero finale. Lo ricordo perché ci fu uno strano boato allo stadio e alcuni giocatori del Fiorano mi avvicinarono per farmi i complimenti ! E’ stato un gol davvero speciale»

Chi è stato l’avversario più ostico che hai incontrato?

«A parte Thuram? Difficile menzionarne uno. Di sicuro quando iniziai i difensori “menavano” di brutto mentre negli ultimi anni gli scontri fisici sono calati di intensità. Prima trovavi stopper che parlavano poco e picchiavano tanto. Negli ultimi anni invece “fighetti” con le scarpe colorate che ti minacciavano dal primo minuto... poi in realtà erano tranquilli come agnellini!».

La gioia più grande della tua carriera calcistica?

«I campionati vinti. Purtroppo pochi rispetto a tutti gli anni giocati. Ho vinto l’eccellenza a Pavullo, la Promozione a Salsomaggiore, la Prima Categoria a Lentigione e la seconda a Collecchio. Vincere un campionato è veramente il coronamento di ore di fatica, sacrifici, sudore e rabbia».

Hai giocato in tantissime squadre. C’è una società che ti è rimasta particolarmente nel cuore?

«Una è poco. La Langhiranese perché mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore e per tutti gli anni spensierati e meravigliosi delle giovanili. Le società reggiane (Lentigione, Brescello, Montecchio, Bibbiano) dove mi sono sempre trovato a meraviglia e per ultima ti dico il Cervo Collecchio per avermi dato la possibilità oltre a giocare di intraprendere il percorso dirigenziale, con strutture fantastiche e persone veramente di cuore, che guardano ai propri ragazzi come una risorsa da curare in ogni piccolo dettaglio e non come merce di scambio per il futuro».

Durante la tua carriera c’è stato un aneddoto o un episodio particolare che ci vuoi raccontare?

«Credo sia giusto ringraziare i miei genitori. Per anni si sono sobbarcati la strada da Cozzano a Langhirano per 3-4 volte a settimana tra allenamenti e partite. Inoltre credo che su 700 o più partite da me giocate, ne abbiano perse al massimo 10. Mio papà si metteva sempre dietro alla porta in cui attaccavamo ed infatti negli anni è diventato amico di tutti i portieri avversari».

Hai dei rimpianti?

«No. Credo di aver raggiunto le categorie massime per le mie possibilità. Per farlo ho comunque sacrificato tante cose, i sabati sera, le vacanze e capisco che per tanti non sia facile farlo ma per me era la cosa più naturale del mondo».

Matteo Anceschi e il calcio oggi. Quale è il tuo rapporto?

«Dopo i due anni da dirigente a Collecchio, quest’anno ho ripreso a giocare in Terza Categoria e devo dire che mi sto divertendo come se fossi ancora nelle giovanili. E poi la terza categoria ti regala la libertà mentale di poter sbagliare … e per me a 43 anni è un gran regalo. Prima se sbagliavi gol dove contava ti massacravano. Qui mi sento libero di poter essere anche “scarso''».

Infine ti chiediamo di compilare la formazione ideale dei calciatori con i quali hai giocato.

«In un 4-3-3 l’allenatore sarebbe Leonardo Pioli. In porta Rasullo, terzini Iacuzio e Andrea Fontana, centrali Monelli e Borlenghi. Play maker Gozzi, mezzeali Bazarini e Filippo Pioli. Nel tridente Roncarati, il sottoscritto e Botta.