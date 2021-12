I giovani del Golf del Ducato campioni interregionali Emilia Romagna-Marche e promozione in serie B

Con la «classica» gara in stile «Ryder Cup» (Adulti contro Junior), svoltasi presso il circolo di Salsomaggiore e vinta dagli Junior 11 a 8, si è appena conclusa la stagione agonistica 2021 ricca di grandi successi per i Giovani del Golf Del Ducato che si sono laureati «Campioni Challenge Interregionali Emilia Romagna e Marche», secondi al Seminatore d’oro Regionale Memorial Albertina Pavesi (premio dedicato ai Club hanno sviluppato maggiormente l’attività Giovanile) e guadagnato la promozione in serie B nazionale con un team composto da soli atleti Under 18 (Tommaso Frignani, Tommaso Ajolfi e Pietro Paolo Mora). L’attività degli atleti junior del Golf Del Ducato, seguita dal Direttore Sportivo per l'Attività Giovanile Marco Pedretti, coadiuvato da Massimo Bianchi, ha portato 21 giocatori nel ranking giovanile italiano, 15 giocatori con la qualifica federale di Brevetto o Brevetto Giovanile e 500 giri validi nel ranking italiano mentre, a livello individuale, vanno menzionati il quinto posto italiano di Tommaso Ajolfi al campionato Ragazzi, il settimo posto italiano nel ranking 2021 di Riccardo Pedretti, la vittoria del Ducato d’Oro di Ksenia Bellucci oltre alle vittorie di Michele Spotti nel circuito Saranno Famosi U14, la vittoria di Emma Bianchi nel Circuito Teodoro Soldati U18 e Martina Paola Palumbo nel Circuito Teodoro Soldati U14.

Grande la soddisfazione espressa dal Direttore del club Alessandro Carrara: «nonostante l’emergenza sanitaria anche quest’anno l’attività giovanile ci ha regalato importanti soddisfazioni grazie all’impegno, non piccolo, dei ragazzi e delle loro famiglie. Per questo, oltre a loro, il mio ringraziamento va ai maestri degli atleti, nonchè a Marco Pedretti e a Massimo Bianchi (coordinatori delle attività) che, in occasione della festa di fine stagione, il club ha voluto premiare con una targa di riconoscimento per l'alto valore sportivo della loro attività, non solo per il Circolo, ma per tutto il movimento del golf. In un periodo di emergenza che non accenna a placarsi, mi auguro che questi risultati siano di buon auspicio per fare in modo che siano sempre di più i giovani che si avvicinano al golf con le loro famiglie per vivere, insieme, esperienze di carattere sportivo senza trascurare amicizia e divertimento in un contesto di sicurezza di sport all’aria aperta». red.sp.