Exequiel Talevi al Parma Clima

Il Parma baseball annuncia di aver raggiunto un accordo con il giocatore argentino Exequiel Agustin “el Pichu” Talevi per il suo tesseramento per la prossima stagione agonistica.

Talevi è nato a Salta (Argentina) il 23 ottobre 1994, gioca prevalentemente in seconda base, batte e tira destro. E' in possesso anche del passaporto italiano per cui giocherà con lo status di “atleta italiano non Afi”.

Nelle ultime due stagioni ha difeso i colori del Verona. Ha esordito nella stagione 2019 con l'eccellente media battuta di .376 e nell'ultimo campionato di serie A si è rivelato tra i migliori battitori concludendo il torneo con 37 valide in 74 turni (media .500). Nel corso della stagione 2021 ha realizzato 8 doppi, 2 tripli ed un fuoricampo, ha battuto a casa 21 punti ed ha ricevuto 33 basi per ball a fronte di soli 9 strikeout. Talevi si è rivelato anche un ottimo corridore rubando 10 basi in 12 tentativi. Buone anche le sue qualità difensive come testimoniano i due soli errori commessi che gli hanno permesso di chiudere il torneo con una media difensiva di .982.

Dopo essersi diplomato all'Università Cattolica di Salta ha intrapreso nel 2013 un'attività internazionale che lo ha portato ad esordire con i colori argentini nei Campionati Sudamericani.

Nel 2017 è stato premiato come miglior giocatore del campionato argentino con una media battuta pari a .458 e nel 2019 ha preso parte ai Giochi Panamericani.

Nei piani del Parma baseball “Pichu” Talevi sostituirà Ricardo Paolini con il quale la società campione d'Europa non è riuscita a trovare un accordo economico. Al seconda base italo-venezuelano vanno i migliori auguri del Parma baseball per la prosecuzione della propria carriera.