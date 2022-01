Il capo allenatore Michael Bradley esonerato dalle Zebre

Michael Bradley è stato "sollevato dall’incarico di capo allenatore della franchigia federale".

E' la stessa società sportiva a diffondere la notizia. "Il club ha assunto questa decisione per anticipare il percorso di rinnovamento tecnico pianificato per le prossime stagioni - dice una nota delle Zebre Rugby -. Tutta la Società desidera esprimere la massima gratitudine a Michael per l’impegno e il contributo dato in questi anni e per il bellissimo percorso umano e professionale intrapreso insieme. A Michael vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".