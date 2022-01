Zebre battute anche dal Munster: 34-17

Munster si conferma imbattibile per le Zebre nonostante le tantissime assenze. Finisce 34-17 con bonus mete per gli irlandesi. Il primo tempo si chiude 22-7 per Munster con meta zebrata al 40' di Cronjé. Nella ripresa la seconda meta delle Zebre arriva sempre a fine frazione e la marca Laloifi. Al 5' c'era stato anche un piazzato di O'Malley.