Colpo di coda, il Colorno batte le Fiamme Oro

Vittoria sul filo di lana per il Colorno che prosegue la sua marcia verso il sogno playoff. 29-28 per i biancorossi sulle Fiamme Oro al Maini con meta decisiva al 77’ di Andrea Buondonno dopo un’altalena che ha visto le due squadre superarsi a vicenda più volte. Giornata speciale in casa Buondonno: le tre mete colornesi portano la firma dei due fratelli, con Luca che ha segnato le sue due su spinta della maul al 16’ e al 58’, la prima con l’uomo in meno, la seconda con l’uomo in più. Chiuso il primo tempo avanti 14-12, il Colorno si è trovato sotto 21-28 al 72’, ma con un colpo di coda e grande orgoglio è riuscito a far sua l’intera posta. (pm)