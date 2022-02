6 Nazioni U20, convocati due del Colorno, Mey: "Francia, rispetto ma non paura" - Video

E’ uscita la lista dei convocati dal responsabile tecnico Brunello per i due match di apertura del 6 Nazioni U20 contro Francia e Inghilterra, in programma rispettivamente il 4 Febbraio a Mont de Marsan e l’11 Febbraio a Treviso. Tra di loro i due giovani giocatori della Rugby Colorno Francoise Carlo Mey e David Odiase.

“Sono felice di prendere parte alla partita contro la Francia che rispettiamo ma di cui non dobbiamo avere paura” queste le prima parole del nocetano sudafricano per genitori (figlio di Riian Mey la terza linea del Gran Rugby in epoca Romagnoli) che continua così: “Brunello in questa settimana di allenamenti alla Cittadella del rugby ha ribadito l’importanza della nostra capacità difensiva e soprattutto della “cattiveria” agonistica necessaria per portare a casa la vittoria. Dal punto di vista della fase di attacco la nostra squadra ha tante opzioni di gioco e giocatori in grado di fare punti. Spero di esprimere una buona prestazione, adattandomi alle esigenze di Brunello sia da secondo centro che da estremo, cercando di dare tutto me stesso e mettendo in campo quell’esperienza e confidenza che quest’anno ho raggiunto con la prima squadra della Rugby Colorno in Top10 sotto la guida di Umberto Casellato”. Mey conclude affermando: “Disputeremo due partite molto sentite contro la Francia e l’Inghilterra. Sarà una bella emozione e un onore giocare per la Nazionale”.

LA LISTA DEI CONVOCATI AL 6 NAZIONI U20 PER LE SFIDE A FRANCIA E INGHILTERRA:

ANDREOLI Riccardo (Rugby Rovigo Delta Srl Ssd)

BARTOLINI Riccardo (Florentia Rugby Asd)

BERLESE Lizardo Rodriguez Carlos (Ruggers Tarvisium Asd)

BERNARDINELLO Matteo (Rugby Petrarca Srl S.D.)

BIZZOTTO Valerio (Rugby Bassano 1976 Asd)

BONAN Mattia (Rugby Rovigo Delta Srl Ssd)

CENEDESE Giovanni (Asd Villorba Rugby)

FERRARI Giacomo (Unione Rugby Capitolina Asd)

FORONCELLI Paul Marie (Rugby Vicenza Asd)

FUSARI Arturo (G.S. Fiamme Oro Rugby Roma)

GARBISI Alessandro (Mogliano Rugby 1969 Ssd Arl)

GENOVESE Riccardo (Cus Torino Asd)

LAZZARIN Filippo (Rugby Petrarca Srl S.D.)

MEY Francois Carlo (Rugby Colorno 1975 Srl Ssd)

ODIASE David (Rugby Colorno 1975 Srl Ssd)

ORTOMBINA Alessandro (Valorugby Emilia Ssd Arl)

PANI Lorenzo (Benetton Rugby Treviso Srl)

PASSARELLA Dewi (Ruggers Tarvisium Asd)

RIZZOLI Luca (Unione Rugby Capitolina Asd)

RUBINATO Matteo (Benetton Rugby Treviso Srl Ssd)

SANTE Giovanni (Mogliano Rugby 1969 Ssd Arl)

SCRAMONCIN Tommaso (Rugby Petrarca Srl S.D.)

TENEGGI Nicolò (Valorugby Emilia Ssd Arl)

TOMASELLI Gianluca (G.S. Fiamme Oro Rugby Roma)

VINTCENT Ross Michael Alwyn (Accademia Nazionale I. Francescato)