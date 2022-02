L'Hbs Colorno espugna Mogliano Veneto

Vittoria di misura (27-24) del Colorno che espugna il Quaggia di Mogliano e continua a sognare i playoff. Partita difficile per i biancorossi in quanto il Mogliano ha sempre recuperato, da 7-17 a 17-17 e da 17-24 a 24-24 sfruttando anche il giallo a Koffi al 48, ma è riuscito a segnare i 3 punti della vittoria con un piazzato di Buondonno al 72' pur in inferiorità numerica per il giallo a Pescetto. Di Gesi nel primo tempo e Batista e Koffi nella ripresa le mete colornesi (Paolo Mulazzi).