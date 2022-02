Cross, la Casone Noceto terza in Coppa Europa

Si conferma sul podio l’Atletica Casone Noceto nella Coppa Europa per club di cross, a Oeiras, in Portogallo. La squadra campione d’Italia chiude al terzo posto nella gara senior maschile con 43 punti, dopo essersi piazzata seconda nell’ultima edizione disputata, quella di tre anni fa. Stavolta il successo va al team turco dell’Ankara Ego, davanti ai portoghesi dello Sporting Lisbona, mentre gli spagnoli dell’Atletismo Bikila Toledo, campioni uscenti, finiscono quarti con 61 punti. Per la società parmense a livello individuale si comportano bene l'ugandese Oscar Chelimo, secondo in 29'48" sui 10 chilometri del percorso, e il campione tricolore in carica Iliass Aouani, settimo con 30'27", che rimane agganciato al gruppo di testa fino al settimo chilometro, per poi staccarsi nel finale. Più dietro Lorenzo Dini, 34esimo in 31'49", al rientro dopo un lungo periodo, e il capitano Italo Quazzola, 66esimo con 33'23". A vincere la gara con 29'27" è il burundese Rodrigue Kwizera, con la maglia del club spagnolo Playas de Castellon. Dodicesimo posto dell’altra formazione italiana nella prova assoluta degli uomini, l'Atletica Valle Brembana, con Alain Cavagna (23° in 31'21"), Pietro Sonzogni (31° in 31'43"), Ahmed El Mazoury (35° in 31'57") e Nadir Cavagna (44° in 32'18").

Tra le donne, sesta l’Orecchiella Garfagnana (81) e settima l'Atletica Saluzzo (82). Per la squadra toscana arrivano dodicesima la ruandese Clementine Mukandanga (6,4 km in 23'17") e diciottesima la 22enne Ilaria Spighi (23'35"), poi 51esima Annalaura Mugno (25'38") e 52esima Cecilia Basso (25'40") praticamente appaiate. La migliore nel team piemontese è l’etiope Addisalem Belay Tegegn, undicesima in 23'11", seguita dal 35° posto di Valentina Gemetto (24'24") e dal 36° di Lorenza Beccaria (24'27"), quindi 39esima l’ex azzurra della maratona Emma Quaglia (24'45"). Titolo per club alle spagnole del Playas de Castellon, trascinate dall’etiope Likina Amebaw (22'13").