Zebre venerdì in campo a Cardiff. Gli highlights della partita con Munster - Video

Superate le due settimane di sosta per l’inizio del Sei Nazioni 2022, le Zebre sono pronte a tornare in campo. Lo faranno venerdì 18 febbraio nell’anticipo dello United Rugby Championship in casa dei Cardiff Rugby.

Si giocherà per il 12° turno del prestigioso torneo internazionale, gara che sarà trasmessa in diretta streaming alle 20:35 sul sito di Mediaset Infinity e in differita alle 23:30 sul canale 20 del digitale terrestre.

Sarà il 17° incontro tra le due squadre che annoverano diversi atleti della Nazionale Italiana e Gallese che sabato 19 marzo si affronteranno al Principality Stadium di Cardiff nel 5° ed ultimo turno del Sei Nazioni 2022.

Giovedì 17 febbraio l’annuncio della formazione delle Zebre che venerdì stesso prenderà parte alla trasferta per l’incontro sul sintetico del Cardiff Arms Park, impianto di circa 12 mila posti a sedere dove il XV del Nord Ovest ha collezionato la sua prima vittoria della storia, il successo per 25-30 colto il 20 settembre 2013.