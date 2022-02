Parma baseball, arriva il lanciatore ex Major League Contreras

Il Parma baseball comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione agonistica con l'ex Major League Carlos Contreras, lanciatore destro dominicano.

Contreras è nato l'8/1/1991 a Santo Domingo ed ha giocato fino allo scorso gennaio nel campionato nicaraguense con i Gigantes de Rivas chiudendo il torneo con un record di 2 vittorie e 3 sconfitte e una media pgl di 2.22.

Nelle stagioni precedenti Contreras aveva giocato nell'organizzazione dei Cincinnati Reds arrivando al palcoscenico della Major League nel 2014 e nel 2015.

La carriera nel baseball professionistico del nuovo lanciatore dei campioni d'Europa si è interamente svolta nell'organizzazione dei Reds. Dopo la firma, avvenuta nel 2008, ha giocato a livello di Rookie League, singolo A e doppio AA fino all'esordio in Major League avvenuto nel campionato 2014. Utilizzato prevalentemente come lanciatore di rilievo, ha collezionato 39 partite con i Reds chiudendo l'esperienza con una media pgl di 5.51 e 38 strikeout in 47.1 riprese.

Al suo attivo anche un immaculate inning ottenuto l'undici luglio 2014 contro i Pittsburgh Pirates: in quell'occasione eliminò consecutivamente al piatto Jordy Mercer, Jeff Locke e Gregory Polanco con soli nove lanci.

Successivamente ha giocato nelle leghe indipendenti americane, nel campionato messicano e nelle leghe invernali di Messico, Repubblica Dominicana e Venezuela.

Contreras si aggregherà alla squadra già per la prima fase del campionato nella quale si suddividerà il lavoro con Habeck e Diaz nella gara aperta all'utilizzo di lanciatori stranieri e comunitari.

Nella seconda fase, quando sarà possibile utilizzare due ulteriori visti, verrà affiancato da un secondo pitcher straniero.