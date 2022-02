Stefano Pompini, un re del gol in ogni categoria

E’ il 30 ottobre del 1997. E’ una serata fredda e piovosa. Si gioca Rimini – Cesena. E’ un derby di Romagna, decisamente “sentito” anche se non si gioca in Campionato ma per la Coppa Italia.Il Cesena è squadra di categoria superiore. Gioca in Serie C1 mentre i riminesi sono in C2. In realtà durante la partita questo divario non si nota poi tanto anche se è il Cesena a chiudere in vantaggio il primo tempo. A metà ripresa quando il numero nove cesenate Comandini (con un futuro nelle file del Milan) segna il gol del due a zero la partita sembra definitivamente chiusa.Di minuti al termine ne mancano meno di otto quando al Rimini viene assegnato un calcio di rigore. Stefano Pompini va sul dischetto e trasforma con freddezza. Di minuti ne passano altri due e Tedeschi, numero 9 dei padroni di casa, riporta le sorti dell’incontro in parità. Lo stadio diventa una bolgia. Il Rimini assapora l’impresa e il Cesena vede crollare tutte le sue certezze. Ora di minuti ne mancano meno di tre. C’è un cross dalla sinistra di Damato. Calderoni, il portiere del Cesena, allontana di pugno il pallone indirizzandolo verso il vertice opposto dell’area di porta. Il pericolo sembra sventato.In quella zona c’è Stefano Pompini che però sembra superato dalla traiettoria del pallone. Si gira, lo insegue e si coordina. Ne esce una rovesciata da antologia del calcio per il gol del 3-2 finale.Cercatelo sul Web … e poi chiedetevi quante volte l’avreste visto in tv se a segnarlo fosse stato un Ronaldo o un Lewandowski qualunque …

Qual è stata la tua prima squadra?

«La Coop Nord Emilia quando avevo dieci anni».

Chi sono stati i tuoi primi “maestri”?

«Franco Del Grano fu il mio primo maestro alla Coop. In seguito i due che hanno inciso di più sulla mia crescita sono stati Ferraguti al Parma e Camellini nella Primavera della Reggiana».

Ricordi il tuo esordio in categoria, il risultato e la tua prestazione?

«Fu nella stagione 1982-83 in Interregionale (l’attuale Serie D). Giocavo nel Viadana contro il Chievo Verona. Non ricordo con certezza il risultato ma ricordo perfettamente che in quel girone c’erano squadroni di altissimo livello come Carpi, Palazzolo, Imolese, Virescit, Sassuolo e Centese, quest’ultima vinse il campionato. Noi ci piazzammo al quinto posto e fu un risultato straordinario».

C’è una partita in particolare che è rimasta scolpita nella tua memoria?

«Te ne cito due. Nei Dilettanti un Salso-Colorno, campionato di Promozione. Partita tiratissima che vincemmo noi del Colorno e io segnai io gol decisivo del due a uno finale. Nei professionisti una vittoria a Novara con il Brescello. Anche qui vincemmo di misura,1-0. Il mio gol non solo ci diede la vittoria ma sancì anche il trionfo in campionato».

Per uno come te che ha segnato centinaia di gol non sarà facile ma … il gol più bello?

«Due ed entrambi in acrobazia. Il primo quello che racconti tu all’inizio del pezzo e l’altro, sempre in rovesciata, in un Fiorenzuola-Mantova. Stesso gesto tecnico e stesso risultato: gol e vittoria finale!».

Chi è stato l’allenatore più importante della tua carriera?

«Anche qui devo assolutamente citarne almeno due: Franco Rossini che ho avuto a Viadana, Suzzara e Reggiolo e “mister” Wainer Guerreschi al Colorno».

Chi è stato l’avversario più ostico che hai incontrato?

«Uno su tutti, parmigiano come il sottoscritto: Bacchisio Dessena. Un osso durissimo!»

La gioia più grande della tua carriera calcistica?

«Stagione 1996-1997. Gioco ad Ascoli in Serie C. Ho quasi trentatré anni. Il giorno del mio esordio al termine della partita tutto lo stadio mi tributa un applauso caloroso e lunghissimo. Quell’anno segnai undici reti e fui il capocannoniere della squadra».

Cosa ci racconti della famosa “triade” “Costantini-Guarnieri-Pompini” che mieteva successi nei tornei estivi … qualche anno fa?

«Grandi giocatori che volevano vincere sempre e soprattutto grandi amici nella vita di tutti i giorni».

C’è un aneddoto o un episodio particolare che ricordi e che vuoi raccontare?

«Ero a Fiorenzuola in Serie D, stagione 1989-90. Dopo un inizio un po’ tribolato iniziamo a fare buoni risultati quando a sorpresa la società decide di esonerare Mister Marco Torresani. I miei compagni ed io non ci stiamo. Inizia una sorta di “ammutinamento” che però porta i risultati sperati: Torresani viene rimesso al suo posto e iniziamo una cavalcata che ci porta a vincere il campionato conquistando la promozione in Serie C2. Fu una scelta coraggiosa visto che rischiammo di perdere tutti i rimborsi spese ma alla fine fummo orgogliosi di non aver mollato … e il campo ci ha dato ragione».

Hai dei rimpianti?

«Il più grande è stato probabilmente quello di non aver accettato di giocare in Serie C dopo aver segnato 12 reti nel Campionato Primavera con la Reggiana. Ci fu ad esempio la Pistoiese di Mister Ventura che mi voleva ma alla fine ho preferito rimanere vicino a casa, coltivare le mie amicizie e non staccarmi dalla famiglia. La Serie C e il calcio professionistico sono comunque arrivati in seguito per cui alla fine si vede che doveva andare così!»

Stefano Pompini e il calcio oggi. Quale è il tuo rapporto?

«Il calcio è una passione che non ti lascia mai. Dopo aver allenato ora faccio il Direttore Sportivo alla Futura Fornovo Medesano in Promozione. E’ il mio mondo, sono felice di viverlo ancora e di continuare a coltivare le amicizie di sempre».

Quali sono le differenze tra il calcio dilettantistico attuale e quello della tua epoca?

«Le regole attuali che obbligano le società a far giocare sempre un determinato numeri di giovani hanno inciso sulla qualità dei campionati. Ai miei tempi di giovani non ne giocavano tanti e se giocavano vuol dire che erano in squadra per meriti e non perché lo decideva il regolamento. E poi senza l’Eccellenza il salto dalla Promozione all’Interregionale era davvero un passo importante».

Infine ti chiediamo di compilare la formazione ideale dei calciatori con i quali hai giocato nella tua carriera.

«Mi permetto di fare due formazioni. Una di Dilettanti e un’altra con i Professionisti con i quali ho giocato. Dilettanti: Bottazzi, Zambrelli, Del Monte, Guarnieri, Ravasi, Costantini, Bozzetti, Angeli, Mantovani G., Foglia e Pompini. Professionisti: Di Bitonto, Paratici, Salamone, Fontana, Remondina, Bertolotti, Sgrò, Franzini, Tedeschi, Pompini, Rizzolo».

La gioia più grande?

Essere stato il cannoniere dell'Ascoli a 33 anni