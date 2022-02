Paolo Buonfiglio, pilone delle Zebre, presenta la sfida ai Bulls - Video

A Parma arrivano i Bulls: spettacolo al Lanfranchi con la franchigia sudafricana

Gli impegni delle Zebre continuano in una stagione fatta di poche luci e un po’ troppe ombre, in cui la franchigia del nordovest fatica a portare a casa una vittoria. Nonostante la classifica che non premia il lavoro del club, i tecnici e i giocatori bianco-neri non si perdono di animo e affronteranno a testa alta domani, venerdì 25 febbraio, alle ore 18.30 la franchigia sudafricana dei Bulls allo stadio Lanfranchi di Parma. Sarà la prima storica sfida tra le due formazioni, fissata per l’8 gennaio ma rinviata a causa della situazione sanitaria ora stabilizzata. Ci parla del match Paolo Buonfiglio, pilone sinistro delle Zebre, con 16 presenze collezionate alla sua terza stagione nella città ducale e titolare contro i Bulls. Domanda: “Quanta la voglia di tornare a giocare dopo il rinvio della partita che dovevate disputare una settimana fa a Cardiff? Domani avrete modo di dimostrare il vostro valore contro i Bulls una squadra che vanta nel proprio team alcuni Springboks e giocatori con un passato da giocatori internazionali di indiscusso valore come capitano Marcell Coetzee, il tallonatore Bismarck Du Plessis, il terza linea Arno Botha, il n° 9 Embrose Papier, Lionel Mapoe e Cornal Hendriks”.

Domanda: “Paolo, che partita ti aspetti e come l’avete preparata in settimana?”

Ascolta la video intervista per scoprire le risposte di Paolo Buonfiglio!

URC, la formazione delle Zebre per prima storica sfida contro i Bulls (venerdì, ore 18.30):

15. Junior Laloifi (26)

14. Jacopo Trulla (13)

13. Erich Cronjé (6)

12. Timothy O’Malley (5)

11. Asaeli Tuivuaka (4)

10. Antonio Rizzi (28)

9. Marcello Violi (78)

8. Giovanni Licata (48)

7. Iacopo Bianchi (26)

6. Maxime Mbandà (68)

5. Liam Mitchell (5)

4. Potu Junior Leavasa (15)

3. Eduardo Bello (72)

2. Oliviero Fabiani (139) (Cap)

1. Paolo Buonfiglio (16)



A disposizione: 16. Luca Bigi (23) 17. Daniele Rimpelli (54) 18. Ion Neculai (7) 19. Gabriele Venditti (1) 20. Luca Andreani (5) 21. Guglielmo Palazzani (154) 22. Enrico Lucchin (30) 23. Giulio Bisegni (114) All. Emiliano Bergamaschi

Non disponibili per infortunio: Michelangelo Biondelli, Tommaso Boni, Chris Cook, Gabriele Di Giulio, Leonard Krumov, Marco Manfredi, Johan Meyer, Matteo Nocera, Cristian Stoian.

Non ci saranno invece i sette atleti che restano con la Nazionale verso il terzo appuntamento del Sei Nazioni: si tratta di Fischetti, Lovotti, Zilocchi, Sisi, Zambonin, Giammarioli, Fusco e Bruno.