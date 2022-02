Il golf al Cus Parma, ora è hi-tech

Un “radar” unico al mondo, che in tempo reale compie un’analisi dettagliata sul volo della pallina tenendo in considerazione diversi fattori, a cominciare dalle condizioni meteorologiche. Tutto questo, a garanzia della massima precisione nei colpi eseguiti dai giocatori.

Si chiama TrackMan Range ed è la sofisticata tecnologia, capace di rendere il golf “hi-tech”, da oggi in dotazione al Cus Parma, unica realtà in Italia a disporre di questa apparecchiatura. Al Campus, TrackMan Range sarà a disposizione dei tesserati della Sezione Golf del sodalizio universitario e di tutti gli appassionati, pronti a vivere un’esperienza di gioco davvero entusiasmante.