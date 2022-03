Al via le iscrizioni al primo corso di touch rugby Zebre & Cus Parma

Il rugby per tutti, senza distinzioni di genere e senza placcaggio, torna a vivere alla Cittadella del Rugby di Parma, centro sportivo d’eccellenza in gestione alla Federazione Italiana Rugby e sede delle Zebre e de Le Viole Amatori Parma.

Si aprono quest’oggi le iscrizioni al primo corso di touch rugby promosso dalle Zebre e dal Cus Parma in collaborazione con i Barbones Touch Rugby, la squadra di rugby “al tocco” di Parma nata nel 2011 che ogni anno partecipa ai più importanti eventi di promozione di questa innovativa disciplina in Italia.

10 allenamenti a cadenza settimanale in programma da venerdì 1 aprile a mercoledì 1 giugno, introdotti da un primo allenamento di prova, a ingresso libero, che si svolgerà venerdì 25 marzo. L’orario di tutti gli allenamenti è fissato dalle ore 19:30 alle 20:45.

I campi e le strutture dell’impianto sportivo di via San Leonardo 110/a faranno da location al corso introduttivo di questo innovativo sport di squadra in cui l’azione tipica del placcaggio è sostituita da un semplice tocco di mani sull’avversario.

Contatti fisici molto limitati esaltano un gioco dinamico e altamente inclusivo che può essere praticato facilmente da molti, giovani e adulti, uomini e donne, in contesti diversi come prati, spiagge e parchi cittadini.

Il touch rugby è un’ottima maniera per condividere la passione comune per la palla ovale, divertirsi e insieme sviluppare qualità motorie come velocità, potenza, agilità e precisione coordinativa, stimolando le capacità mentali e tattiche dei praticanti.

Gli interessati avranno dunque la chance di affacciarsi in sicurezza al mondo del rugby, di scoprirne i principi e viverne l’esperienza sotto la guida di un tecnico ufficiale affiliato alla Federazione Italiana Rugby.

Il corso è rivolto principalmente a praticanti alle prime esperienze con la palla ovale. Durante i dieci allenamenti verranno esplorate e spiegate le differenze tra due tipi di regolamento: quello internazionale nato in Australia negli ’60 e quello FIR.

Le iscrizioni sono aperte ai soggetti di età superiore ai 18 anni, in possesso di un certificato medico anche non agonistico.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso basterà contattare la segreteria del Cus Parma (segreteria@cusparma.it 0521905532) o il referente dei Barbones Touch Rugby Massimo Medioli (info@barbones.it 3480810120).

Di seguito il calendario di date del Corso di Touch Rugby Zebre & Cus Parma*:

venerdì 25 marzo – Allenamento di prova a ingresso libero

venerdì 1 aprile

venerdì 8 aprile

venerdì 22 aprile

mercoledì 27 aprile

sabato 30 aprile

venerdì 6 maggio

venerdì 13 maggio

venerdì 20 maggio

venerdì 27 maggio

mercoledì 1 giugno

*Orario 19:30/20:45

Di seguito i costi del Corso di Touch Rugby Zebre & Cus Parma*:

€ 60 intero

€ 50 ridotto per tesserati FIR, studenti e dipendenti dell’Università degli Studi di Parma

*Tutti gli iscritti riceveranno in omaggio una speciale t-shirt con i loghi delle Zebre e del Cus Parma

**Nella quota d’iscrizione è compreso il doppio tesseramento al Cus Parma e alla FIR, quest’ultimo necessario per praticare attività sportiva nelle strutture federali