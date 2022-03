Il "cuore" delle Zebre: da Parma all'Ucraina (e ritorno) un bus per salvare i famigliari dei colleghi rugbisti di Kiev

Si è concluso questa sera, alla Cittadella del Rugby di Parma, il lungo viaggio in bus promosso dalle Zebre Rugby Club con l’intento di portare al sicuro le famiglie dei giocatori della squadra di rugby del Kiev RC Polytechnic. Un totale di 49 persone – per lo più donne, bambini e anziani – che hanno dovuto lasciare l’Ucraina. Il pullman è stato organizzato dalla franchigia parmigiana in collaborazione con l’agenzia viaggi Val D’Enza Tours. La prima accoglienza e assistenza delle famiglie ucraine è stata favorita dal fondamentale contributo dell’interprete ucraina Mariya Levytska e dell’infermiere specialista Nicola Aimi del Team Studio Notarpietro. Tutti i particolari sulla Gazzzetta di domani in edicola.

Nel frattempo, è stata promossa la raccolta fondi a favore delle famiglie dei giocatori del RC Polytechnic. Chiunque potrà donare liberamente sulla piattaforma GoFundMe o sul conto corrente del charity parnter del club Rugby in Ospedale.

I riferimenti per la donazione libera:

Iban: IT 20V0200811773000105213095

Intestatario: ASD Rugby Portatori di Sorrisi

Causale: Aiuti umanitari Ucraina

Eventuali disponibilità di accoglienza e ospitalità possono essere comunicate a franchigia@zebrerugbyclub.it o nel gruppo Facebook privato Zebre Rugby Club x RC Polytechnic.