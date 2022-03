La carica dei seicento al Campus, una bella festa dello sport - Gallery

Duathlon Conad Kids: oltre 600 partecipanti tra bambini e giovani hanno "invaso " il Campus. Tutti si sono dati battaglia su varie distanze, differenziate per categoria: 100 metri di corsa, 500 metri in bici e ancora 50 metri a piedi che percorreranno i minicuccioli di 6 e 7 anni fino ai 3 chilometri a piedi, 10 in bici e ancora 1500metri di corsa per gli assoluti e i master nella gara Super Sprint.