L'Audace apre al calcio femminile: il 10 aprile Open Day al Parco Ferrari - Video

Domenica 10 aprile l’Audace aprirà le porte al calcio femminile. Dalle 9.30 alle 12, sull’impianto "Maccanelli” al Parco Ferrari, in via Zarotto a Parma, avrà luogo l’Open Day che consentirà a tante bimbe e ragazze, dai 5 ai 17 anni, di avvicinarsi al mondo del calcio attraverso i colori audacini. Alla festa d’apertura parteciperanno Federica D'Astolfo, ex bandiera della Nazionale di calcio femminile, tre volte panchina d’argento come allenatrice, un tecnico che educa i suoi atleti attraverso il gioco e l’aspetto ludico; poi, Marco Libassi, ex audacino ed ex allenatore del Parma calcio femminile; Paola Regnani, psicologa della Nazionale italiana femminile U17 e U19 e formatrice dell'area psicopedagogica ai corsi per allenatori Uefa; Nicola Simonelli, responsabile delle attività di base della Figc Emilia Romagna e Federico Pangrazi, responsabile del Settore femminile del Parma calcio 1913, che porterà le ragazze dell’Under 13 femminile della società crociata.

La Scuola calcio dell’Audace sposa il progetto del femminile dal 2016 e inizia un percorso educativo sulla parità di genere, sviluppato nell’ultimo anno grazie alla collaborazione con “Maschi che si immischiano” e con le Zebre Rugby Club. Lo step successivo è stato la creazione delle nuove maglie, come megafono per la diffusione di tali valori, per arrivare oggi all’Open Day del 10 aprile, ossia al passaggio concreto verso l’apertura di una sezione femminile, che presenterà contenuti tecnici completi: dalla formazione degli allenatori alla crescita qualitativa delle calciatrici che, attraverso l’Audace, avranno la possibilità di costruirsi una carriera, magari arrivando, in futuro, anche a rinforzare la Nazionale maggiore. I depliant dell’Open Day sono già stati distribuiti in vari esercizi pubblici cittadini. Per iscriversi contattare il numero whatsapp 388.5826998, inviare una mail a segreteria.sportiva@usaudace.it o cliccare direttamente sul link: https://prenotazioni.usaudace.it/open-day-calcio-femminile-22-04-2022.