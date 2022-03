Giulio Bisegni lascerà le Zebre a fine stagione: va a Colorno

Giulio Bisegni lascerà le Zebre Rugby al termine della stagione 2022/23, a conclusione del suo contratto col club.

Il capitano e centurione della franchigia federale rinforzerà la rosa del Rugby Colorno a partire dal 1 luglio 2022, aggiungendo qualità ed esperienza alla linea dei trequarti della formazione biancorossa che milita nel massimo campionato italiano Peroni TOP 10.

Nato a Frascati il 4 aprile 1992, Giulio ha collezionato ad oggi 117 presenze col XV del Nord Ovest, segnando 15 mete in otto stagioni trascorse con la maglia delle Zebre. Arrivato a Parma nell’estate del 2014 dopo una stagione da permit player, il prodotto del Frascati Rugby si è sempre distinto per l’impegno e l’esempio dato dentro e fuori dal campo, bagnando anche il suo esordio con l’Italia durante l’esperienza in franchigia.

16 i caps collezionati dall’ex n° 13 della S.S. Lazio Rugby 1927, diventato capitano delle Zebre sotto coach Bradley nel corso della stagione 2019/20.

Leader naturale e carismatico, Giulio ad oggi ha guidato i suoi in 23 gare ufficiali tra campionato e coppa.

A otto gare dal termine della stagione regolare, la Società augura un grosso in bocca al lupo al trequarti laziale per le prossime sfide col XV del Nord Ovest, prefigurando, al termine della stagione 2022/23, il momento ufficiale dei saluti e dei ringraziamenti a Giulio e agli altri atleti che lasceranno il club.