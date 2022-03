Pierre Bruno: "Alle Zebre la vittoria manca da troppo tempo" - Video

Tutto pronto per la franchigia del Nord Ovest che sabato 26 marzo alle 14 sfiderà al Lanfranchi la formazione gallese degli Scarlets. Pierre Bruno, il metaman delle Zebre Rugby Club della precedente stagione agonistica che segnò 7 mete in 18 match si racconta.

“Sarà una partita dura come sempre e confido nel supporto del pubblico cittadino per sostenere la squadra. I gallesi vorranno portare a casa punti e noi vorremmo registrare la vittoria che manca da troppo tempo” afferma l’ala delle Zebre e della nazionale italiana Pierre Bruno che prosegue: “l’ambiente è carico dopo il successo della Nazionale, inseguito per 25 anni, in uno dei templi del rugby mondiale che sabato ha ottenuto un risultato storico vincendo a Cardiff nell’ultima giornata del 6 Nazioni 2022 ai danni dei dragoni, detentori del titolo di vincitori del torneo più antico del nostro continente nel 2021”. Bruno aggiunge: “la strada intrapresa con il ct Kieran Crowley sta dando al gruppo di cui faccio parte, che è giovane, una consapevolezza nei propri mezzi. Ho disputato due gare, contro Scozia e Irlanda, in questa edizione del 6 Nazioni, dopo la convocazione di novembre contro l’Uruguay debuttando nell’Italrugby a Parma. I tre caps in nazionale mi danno ulteriori motivazioni a fare bene e concludere al meglio il campionato di United Rugby Championship (URC). Rimangono da disputare 5 match di URC, ultima delle quali contro il Connacht il 21 maggio. Mentre il 9 aprile voleremo a New Castle per l’ultimo match dell’European Rugby Challenge Cup a casa dei Falcons”.