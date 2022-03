Il Parma Clima batte il Regensburg

La cronaca



Il primo attacco ospite si è concluso senza segnature nonostante quattro battute valide: merito della difesa parmigiana che ha messo a segno un pregevole doppio gioco ed ha confezionato una spettacolare eliminazione a casa base grazie ad un preciso tiro di Gonzalez dall'esterno destro.

Più concreti i campioni d'Europa che al cambio di campo hanno messo due punti sul tabellone grazie alle valide di Mineo, Gonzalez (doppio) e Rodriguez.

I ducali hanno segnato il punto del 3 a 0 al terzo: Mineo (utilizzato come DH e sostituito a correre da Flisi) ha strappato quattro ball e Gonzalez ha concretizzato l’occasione con la seconda valida personale di giornata.

Al quarto gli ospiti hanno realizzato il primo punto di giornata sfruttando un calo di controllo di Aldegheri (due basi per ball consecutive e un singolo): il pitcher veronese si è però egregiamente ripreso costringendo Von Garben ad una battuta in doppio gioco ed eliminando al piatto Iberle.

Al quinto è maturato il pareggio: Schiavoni, all’esordio stagionale, ha concesso una base per ball e poi ha subito da Vance (doppio) e Ramirez le valide del 3 a 3.

Nuovo vantaggio del Parma Clima al sesto. Rodriguez ha battuto un singolo, è avanzato in seconda sfruttando un errore difensivo in occasione di un pickoff ed ha completato il giro delle basi grazie ad un singolo al centro di Astorri.

I rilievi di Habeck e di Dallatana (prestito dalla Crocetta) hanno bagnato le polveri dell’attacco tedesco ed il Parma Clima ha condotto in porto il successo che ha permesso di chiudere imbattuto il percorso dello spring training.

Sabato 2 aprile il primo impegno di campionato al Cavalli contro il Settimo Torinese.Le formazioni

Parma Clima: 8 Koutsoyanopulos, DH Mineo, 9 Gonzalez, 5 Rodriguez, DH Astorri,3 Sambucci, 4 Talevi, 7 Desimoni (Flisi), 6 Battioni, 2 Covati, 1 Aldegheri (Schiavoni, Habeck Dallatana).

Regensburg: 6 Schmidt, 4 Jahn (Wenzel), DH Vance, 9 Ramirez (E.Redle), 8 Amon, 7 Grimes, 2 Von Garben (K.Redle), 3 Iberle, 5 Mariette, 1 Pedrol (Schuller, Tomek).



Successione punteggio



Regensburg: 0 0 0 1 2 0 0 0 0 = 3

Parma Clima: 2 0 1 0 0 1 0 0 0 = 4

Arbitri: Bianchi, Bastianello

Note

Errori: Parma Clima 2, Regensburg 4

Doppi: Gonzalez, Vance, Iberle

Migliori medie battuta

Parma Clima: Rodriguez (3 su 4) .750; Gonzalez (2 su 4) .500; Mineo e Astorri (1 su 3) .333; Battioni (1 su 4) .250

Regensburg: Ramirez (2 su 2) .1000; Schmidt e Vance (2 su 4) .500; Amon (1 su 3) .333; Grimes e Iberle (1 su 4) .250

Lanciatori Parma Clima

Aldegheri 4rl, 1pgl, 5bvc, 4so, 2bb

Schiavoni 1rl, 2pgl, 2bvc, 0so, 1bb

Habeck 2rl, 0pgl, 1bvc, 3so, 0bb

Dallatana 2rl, 0pgl, 1bvc, 0so, 1bb

Lanciatori Regensburg



Pedrol 4rl, 3pgl, 4bvc, 5so, 2bb

Schuller 4rl, 1p, 0pgl, 4bvc, 3so, 0bb

Tomek 1rl, 0pgl, 0bvc, 0so, 0bb