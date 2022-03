Domenica c'è Vivicittà, quest'anno si corre per la pace

La 37° edizione di Vivicittà, “la corsa più grande del mondo” si rimette in moto, dopo due lunghi anni di stop forzato, con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutte e tutti. L’edizione 2022 ha un sottotitolo chiaro: quest’anno si corre per la Pace. Sala Baganza, 28 marzo 2022: corsa e non solo, per la 37° edizione di Vivicittà organizzata da Uisp Parma. La Pace come filo conduttore, i colori dell’arcobaleno su tutte e tutti saranno il grande motivo che unirà partecipanti, volontari e organizzatori di questa giornata di ripartenza dello sport e dell’unione delle persone.

L’edizione 2022 della Corsa più grande del mondo si terrà domenica 3 aprile 2022 a Sala Baganza, nel cuore dei Boschi di Carrega. L’evento podistico, caratterizzato dal forte impegno sociale, civile e ambientale, si svolgerà all'insegna dello Sport Pertutti, come da tradizione Uisp e della Pace, come estremamente urgente e necessario in questo particolare periodo storico, in contemporanea, in decine di città in Italia e nel mondo.

L’evento è promosso a livello locale da Uisp Parma sotto l’egida di UISP Nazionale, con il patrocinio del Comune di Sala Baganza e dei Parchi del Ducato. Istituzioni e associazioni partner che sono state ringraziate, insieme agli sponsor da Fabrizio Foglia, referente per il Settore d’Attività Atletica di UISP Parma e responsabile dell’organizzazione di Vivicittà 2022: “la 37° edizione si svolge in tantissime città d’Italia, a Sala Baganza proponiamo la manifestazione competitiva e camminate e attività non competitive sia su strada che all’interno del Parco Regionale dei Boschi di Carrega. Attività per tutte e tutti, famiglie, sportivi e appassionati di benessere nella natura.

Tantissime sono le associazioni di Sala Baganza che hanno supportato e stanno contribuendo all’organizzazione di questa manifestazione. Siamo contenti e fieri di questa collaborazione.” Anche il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Sport, Attività produttive, Commercio e Rapporti con l’Associazionismo Giovanni Ronchini sottolinea l’orgoglio di ospitare a Sala Baganza una manifestazione come Vivicittà che porta tante persone a praticare movimento, ma anche a conoscere da vicino un’area naturalistica importante come quella del Parco dei Boschi di Carrega: “felicissimi di ospitare Vivicittà per l’ennesima volta – dichiara l’Assessore– e speriamo che ci siano ancora tantissimi anni di fronte per ripetere questa bella manifestazione. Siamo contenti perché Vivicittà è una manifestazione meravigliosa e siamo convinti che sia la quintessenza di UISP, cioè l’idea della

promozione dello sport per tutti e la promozione dell’attività motoria per il benessere e la socialità. Una manifestazione alla quale partecipano agonisti e, soprattutto, centinaia di famiglie, bambini e persone di ogni età è la vera rappresentazione dello sport per tutti.”

VIVICITTÀ 2022: LA CORSA PER LA PACE

Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “La corsa per la Pace”. Annualmente a livello nazionale si sceglie un tema, un tratto distintivo con cui comunicare valori e scelte di posizione anche attraverso una manifestazione sportiva. Quest’anno è d’obbligo guardare all’Ucraina, a una terra martoriata a pochi passi da noi che sta subendo prevaricazione, violazioni dei diritti ed enormi sofferenze per uomini, donne e bambini. I valori incisi nel cuore e nei pettorali dell’evento saranno proprio questi: Pace,

uguaglianza e rispetto dei diritti. Un messaggio importante quello della necessità di avere Pace tra le persone, sottolineato

anche da Ronchini che calca l’attenzione su “il sovrappiù di significato con l’idea della Corsa per la Pace è doveroso. Una manifestazione come questa è un mezzo straordinario per dimostrare come la necessità di mantenere un clima di Pace e per testimoniare il bisogno di fare concretamente educazione alla Pace”.

La lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, oggi ripartono insieme e tagliano il traguardo in tandem. Con questo evento s’intende, ovviamente, sottolineare anche la volontà di Uisp di creare, attraverso lo Sportpertutti, un motore positivo che generi speranza, superando paure, discriminazioni e la troppa disumanità ormai dilagante. La finalità di Uisp, grazie a

manifestazioni come questa, è proprio quella di diffondere il messaggio dello sport come attività formativa, ricreativa e necessaria al benessere psico-fisico, ma anche aperta e accessibile a tutti indistintamente, baluardo contro la disgregazione sociale per la sua capacità d’includere, d’amalgamare le diversità e insieme promuovere la sostenibilità ambientale del territorio, il rispetto e l’amore per la natura. La speranza è che siano tante le persone che vorranno partecipare, tutte insieme con diverse capacità atletiche, abilità e disabilità, con aspirazioni differenti e in comune la voglia di mettersi in gioco, alla pari, in una giornata di sport immersi nella bellezza dei Boschi di Carrega.

I PERCORSI

Saranno 4 i percorsi che i partecipanti potranno affrontare: quello agonistico di 11,6 km, la camminata ludico motoria di 6 e 11,6 km e il naturalistico di 10 km. Il percorso competitivo e quello non competitivo si svilupperanno in buon parte su strada

asfaltata all’interno dell'area protetta del Parco Regionale dei Boschi di Carrega. Per tutti i partecipanti, il ritrovo è dalle ore 8.00 al Centro Sportivo Eracle Sala Sport di via Giuseppe di Vittorio, a Sala Baganza, con partenza alle ore 09.30 sia per gli agonisti che per i non agonisti.

VIVICITTÀ NON È SOLO PODISMO… LE ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI IL 3 APRILE

Anche per coloro che non si cimenteranno nei percorsi di corsa e camminata ci saranno proposte curate e gestite da UISP Parma. Attività all’aria aperta, per stare insieme e godere dei benefici del movimento e della vita attiva, guidati da tecnici educatori specializzati.

● Punto Yoga: ritrovo al Centro Sportivo in zona iscrizioni, presso il Centro Sportivo Eracle, accompagnamento presso il Casinetto dei Boschi in cui si svolgerà l’attività. Termine intorno alle ore 12.00. Rientro libero. (Max 15 persone)

● Percorso Naturalistico “Ritròvati”: percorso naturalistico accompagnati da GAE - Guida Ambientale Escursionistica, alla scoperta della natura e della storia del Parco. Il percorso è parte del calendario "Ritròvati" di Uisp, per scoprire Parma e

dintorni a piedi o in bicicletta. (Max 25 persone)

● Tuttingiro: percorso di 4km accessibile a tutte e tutti, pensato insieme all’ANMIC.

Per la partecipazione alle attività si richiede la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@uispparma.it. Per informazioni è a disposizione la segreteria UISP Parma al numero 0521/707411 o direttamente presso gli uffici in Via Laudedeo Testi, 2 a Parma.

Ulteriori informazioni e il modulo on-line per le iscrizioni alla gara competitiva sono sul sito web, www.uisp.it/parma/pagina/vivicitta-2022 e sui profili social di UISP Parma (Facebook e Instagram).

Enti promotori: Comitato Territoriale Uisp Parma APS, Comune di Sala Baganza, Parchi del Ducato.

Sponsor tecnici: Gazzetta di Parma, Conad, Iren S.p.A., Eracle Sala Sport, Autofficina 2000 Lemignano, Erreà Sport.

Associazioni ed enti coinvolti: ANMIC Assistenza Pubblica Collecchio-Sala BaganzaFelino; Proloco di Sala Baganza; Associazione Sala Nostra; Gruppo comunale di Protezione Civile Sala Baganza; Gruppo Alpini Sala Baganza; Unione Pedemontana Parmense Polizia locale, GES - Gruppo escursionistico salese.