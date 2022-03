Vivicittà, tutti di corsa per la pace

Una corsa per la pace, una corsa per ricominciare. Tra tutte le risposte possibili che si possono dare a questo periodo così complicato, Vivicittà è una delle migliori. Una domenica di sport, all’aria aperta, per atleti competitivi e non, di corsa ma non solo.

La 37esima edizione della manifestazione targata Uisp, che si corre contemporaneamente in tantissime città italiane, torna domenica 3 aprile, dopo due anni di stop, ad animare anche le strade di Sala Baganza. La pace sarà il tema che farà da filo conduttore quest’anno: i colori dell’arcobaleno su tutte e tutti saranno il grande motivo che unirà partecipanti, volontari e organizzatori di questa giornata.



L’evento principale sarà, come sempre, la corsa agonistica, su un percorso collinare di 11,6 km che si snoda tra Sala Baganza e il Parco regionale dei Boschi di Carrega. A questa si affiancheranno le due distanze non competitive della camminata ludico motoria, da 11,6 km e 6 km.

Per tutti il ritrovo è a partire dalle ore 8, al centro sportivo Eracle Sala Sport di via Giuseppe di Vittorio. La partenza è fissata alle 9,30. In programma anche il percorso naturalistico «Ritròvati» di 10 km, affiancati da una Gae (guida ambientale escursionistica), alla scoperta della natura e della storia del parco, e «Tuttingiro», il percorso accessibile di 4 km, pensato insieme ad Anmic. Tra le tante attività all’aria aperta previste, sotto la guida di tecnici educatori specializzati, ci sarà poi anche lo yoga. Il ritrovo è fissato al centro sportivo: da lì ci si sposterà per la pratica al Casinetto dei Boschi. Il rientro è previsto entro le ore 12.



«Vivicittà - ha commentato l’assessore allo Sport di Sala Baganza, Giovanni Ronchini - incarna in pieno lo spirito Uisp dello sport per tutti, come promozione del benessere e della socialità. E, quest’anno, anche dei valori della pace, di cui abbiamo un gran bisogno. Anche per questo siamo molto contenti di ospitare una manifestazione che con gli anni è diventata anche un po’ del territorio. Il contesto naturalistico del Parco dei Boschi di Carrega, poi, si presta benissimo all’iniziativa».

«Anche quest’anno - conferma Fabrizio Foglia (Uisp Parma) - tutte le associazioni di Sala Baganza saranno al nostro fianco, insieme al Comune, per la buona riuscita dell’evento. Sarà una giornata per tutti, dagli sportivi alle famiglie con bambini, e anche l’occasione per conoscere meglio i Boschi di Carrega».

La volontà di Uisp è quella di creare, attraverso lo «Sportpertutti», un motore positivo che generi speranza, superando paure, discriminazioni, di diffondere il messaggio dello sport come attività formativa, ricreativa e necessaria al benessere psico-fisico, ma anche aperta, inclusiva e accessibile a tutti, capace di amalgamare le diversità e insieme promuovere la sostenibilità ambientale del territorio, il rispetto e l’amore per la natura.