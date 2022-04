I neopromossi Vipers battono i campioni d'italia Panthers 24-21

Clamoroso, non al Cibali, bensì al Màini di Colorno. I neopromossi Modena Vipers hanno battuto i campioni d'Italia Parma Panthers. 24-21 per i modenesi sorretti dal duo Skinner-Di Tunisi autori di tutti i punti fra touchdown, conversioni e un field goal. Per i Panthers, sotto all'intervallo 9-7, due td di Bonzanni e uno di Diaco. Negli ultimi secondi, anziché tentare il field goal da distanza propizia che avrebbe potuto sancire l'overtime è stato scelto di giocare ma sono rimasti soltanto due tentativi, con incompleti di Bolles verso Diaco. (pm)