Fabio Roselli nominato capo allenatore delle Zebre

Fabio Roselli è stato nominato capo allenatore delle Zebre per il finale di stagione e per tutta l’annata 2022/23, con possibilità di estendere ulteriormente il suo incarico dopo il 30 giugno 2023. La decisione è stata presa dal club d’intesa con la Federazione Italiana Rugby per valorizzare il positivo percorso di crescita del tecnico romano e per sopperire alla momentanea assenza di Emiliano Bergamaschi, il quale, la scorsa settimana, ha comunicato alla società la propria indisponibilità nello svolgimento del proprio incarico per via di alcuni sopraggiunti problemi personali. Bergamaschi continuerà a far parte dello staff tecnico della franchigia federale anche in vista della stagione 2022/23. "Aver ricevuto questo incarico mi fa molto piacere, è ciò per cui mi sono formato, per cui ho lavorato e cui ambivo - le parole di Roselli, ex trequarti-ala della Rugby Roma - Si apre una grande sfida perché le Zebre sono ambiziose e stanno lavorando a livello societario per dotarsi di un’organizzazione ed una struttura sempre più solida". A sei gare dal termine dell’annata sportiva, lo staff tecnico delle Zebre potrà contare sulla collaborazione del tecnico della mischia della Nazionale Andrea Moretti e dell’ex capo allenatore del Biella Rugby Aldo Birchall.