Parma-Torino: rientra il capitano Poma

La seconda giornata di campionato propone al Parma Clima una trasferta sul campo di Torino.

I ducali incroceranno le armi con la formazione di Pierpaolo Illuminati sul terreno di via Passo Buole in due gare che prenderanno il via domani alle 15.30 e alle 20.30.

Come dichiarato martedì dal manager Gianguido Poma nel corso della trasmissione “Perfect Game” potremmo assistere a qualche variazione nella rotazione dei lanciatori. La partita del pomeriggio sarà sicuramente aperta da Mattia Aldegheri con Diego Fabiani e Francesco Pomponi nel bullpen ma nel match serale l'esordio di Alex Diaz e Carlos Contreras potrebbe portare a qualche novità sul nome dello “starting pitcher”.

Lo staff tecnico ducale potrà contare sul rientro del capitano Sebastiano Poma ma dovrebbe concedere un weekend di riposo ad Alberto Mineo, ancora alle prese con un leggero fastidio muscolare che suggerisce di non forzare i tempi di recupero. Per la sua eventuale sostituzione è comunque pronto Matteo Covati.

Il Torino, tra le favorite al passaggio alla Poule Scudetto, è reduce dalla divisione della posta con il Poviglio. I piemontesi presenteranno inizialmente sul monte di lancio l'ex Anthony Gonzalez e Josè Rodriguez, protagonista di un'ottima stagione 2021 con la divisa del Godo. Meno affidabili i giovani rilievi italiani che la scorsa settimana hanno faticato nel freddo di Poviglio: Alioto, Gismondi, Meschini, Salto e Zingarelli dovranno dimostrare di poter reggere l'urto con un attacco che la scorsa settimana si è esaltato con le prestazioni di Flisi (media .1000), Sambucci (.750), Astorri (.667 con due homerun), Koutsoyanopulos (.571), Gonzalez (.500) e Talevi (.429).

In casa Grizzlies i migliori nel box di battuta si sono rivelati nella prima uscita Di Maria (.429) e i comunitari John Peloro (.400) e Jesus Carrera (.333).

In virtù di un accordo con la società torinese gli appassionati potranno seguire la diretta delle due partite collegandosi alla pagina Facebook del Parma Baseball. La gara sarà prodotta con la regia di Tommaso Benatti e con il supporto tecnico di Cristian Ferrari e Riccardo Natale. Commento affidato a Luca Donelli.