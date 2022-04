Terza vittoria per il Parma Clima: il Torino battuto per 12 a 0

Terza vittoria prima del limite per il Parma Clima che questo pomeriggio ha espugnato lo stadio di Via Passo Buole a Torino con un rotondo 12 a 0 maturato in sette riprese.

I ducali hanno avuto bisogno di quattro riprese per inquadrare al meglio i lanci di Anthony Gonzalez ma al quinto hanno inscenato un “big inning” da otto punti che ha deciso il match.Ottima prova sul monte di lancio per Mattia Aldegheri (vincente) e Diego Fabiani, nel box di battuta hanno brillato le mazze di Koutsoyanopulos (3 su 4 con quattro punti battuti a casa), Sambucci (2 su 4) e Rodriguez (2 su 5 con 2 rbi e un doppio).

LA CRONACA DEL PRIMO INCONTRO

Il Parma Clima ha dovuto rinunciare all'acciaccato Mineo ed ha promosso Covati nel catcher box a ricevere i lanci di Aldegheri. La linea degli esterni è stata formata da Desimoni, Koutsoyanopulos e Gonzalez con Astorri battitore designato e Sambucci in prima base.

I Grizzlies hanno proposto l'ex Gonzalez Arcila sul monte di lancio in batteria con Marziale. De Maria è stato schierato come battitore designato con Peloro in prima base e Carrera esterno centro.

Le prime due riprese hanno esaltato le difese. Entrambe le formazioni hanno messo a segno un doppio gioco difensivo e Covati ha effettuato un pregevole “colto rubando”.

Al terzo il Parma Clima si è portato in vantaggio grazie alla velocità di Koutsoyanopulos e alla precisione di Noel Gonzalez. L’italoamericano ha sorpreso la difesa con un bunt valido ed ha rubato la seconda: con due out Gonzalez ha poi indovinato una battuta radente tra prima e seconda base che ha consentito al compagno di completare il giro delle basi.

I ducali avrebbero potuto allargare il vantaggio al quarto inning grazie ad un doppio di Talevi e ad un errore difensivo: la battuta di Koutsoyanopulos a basi piene è sembrata battere la difesa di casa ma l’arbitro Iacono è stato di diverso avviso ed ha dichiarato out il battitore del Parma Clima tra le proteste della panchina ospite.

Al quinto il Parma Clima ha però messo le cose in chiaro. Desimoni e Gonzalez hanno ricevuto quattro ball, Rodriguez ha prodotto i punti del 3 a 0 con un doppio, Astorri quello del 4 a 0 con un singolo: la successiva valida di Sambucci ha sancito la fine della prova di Gonzalez Arcila e l’ingresso in campo di Gismondi che ha concesso il 5 a 0 con un lancio pazzo. Il rilievo piemontese si è perso in un mare di lanci ball, ha subito valide da Desimoni e Rodriguez ed è stato tradito da un errore difensivo: l’attacco del Parma Clima si è concluso con i ragazzi di Guido Poma in vantaggio per 9 a 0.

Alla sesta ripresa ducali si sono portati a distanza utile per l’applicazione della “mercy rule”. Sambucci, Talevi e Covati hanno ricevuto tre basi per ball consecutive e Koutsoyanopulos, in giornata di grazia, ha sparecchiato i cuscini con un profondo doppio.

Aldegheri (nessun punto, due valide, due basi per ball, quattro strikeout) ha concluso il proprio lavoro dopo cinque riprese meritandosi la specifica di lanciatore vincente ed ha lasciato a Fabiani il compito di chiudere il match.

La seconda gara si giocherà questa sera alle 20.30.