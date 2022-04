Challenge Cuttitta: dopo due anni la gioia per tornare a sfidarsi. Con tanto di cornamuse - Video

Il primo Challenge Massimo Cuttitta riservato alla categoria Under 13 organizzato da Le Viole Amatori Parma e ideato da Sergio Ghillani, ex pilone del Noceto attuale team manager della Nazionale maschile Under 18, che ha riempito la Cittadella del rugby. Un mix di gioia e liberazione dopo due anni di assenza di tornei giovanili causa pandemia. 40 società, oltre 700 giovani atleti e atlete, due squadre scozzesi e una banda di 13 cornamuse hanno riempito una due giorni di sport, divertimento e socialità in città. (pm)