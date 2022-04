Casellato: "Al Colorno è mancata soltanto l'impresa" - Video

Che cosa può recriminare la Hbs Colorno, squadra rivelazione assoluta del campionato Peroni Top 10 che ha raggiunto la quinta posizione in classifica, a una giornata dal concludere la regular season 2021/2022? Assolutamente nulla.

Umberto Casellato head coach della Hbs Colorno si racconta ai microfoni: “Il 23 aprile affronteremo la Valorugby Emilia al “Gino Maini”. Non vediamo l’ora di “infastidire” i nostri avversari che attualmente sono secondi in classifica. Vogliamo concludere la stagione davanti al nostro pubblico e festeggiare insieme il quinto posto. Peccato non avere fatto l’impresa contro Petrarca la scorsa settimana, tornando dal Plebiscito sconfitti per 36 a 19 contro la prima della classe”.

Casellato prosegue riflettendo su alcuni aspetti della stagione: “Abbiamo vinto in questi 8 mesi, contro le avversarie che attualmente sono classificate dietro a noi e una sola volta contro Calvisano (che ritengo dotata di una rosa corta per vincere il campionato ma che ha i quindici titolari pià forti del Top 10). Per arrivare alla final four non basta vincere con le formazioni dalla sesta alla decima posizione, avremmo dovuto riportare altre due o tre vittorie contro le compagini che oggi hanno raggiunto i play-off”. Casellato prosegue e conclude: “Terminato il campionato, continueremo ad allenarci per tutto maggio e avremo “ferie” il mese di giugno, per ricaricarci mentalmente e fisicamente in vista della prossima stagione (l’inizio della preparazione estiva è previsto per il 18 luglio). La società ha acquistato nelle scorse settimane diversi top players dalla franchigia delle Zebre, che offriranno il loro expertise al team bianco rosso non solo in termini di professionalità, competenze tecniche ed attitudine all’alto livello ma dal punto di vista umano: sono uomini determinati, grandi motivatori, persone di spessore etico, in altre parole incarnano i valori che ricerchiamo nei nostri giocatori. La squadra che stiamo allestendo per la stagione 2022/2023 porterà inevitabilmente a farci alzare l’asticella, a porci nuovi obiettivi, a lavorare per traguardi importanti. Fabiani e Bisegni insieme a tanti altri neo acquisti ci aiuteranno in questo. Come i forti giocatori “in erba” della U18 e U19 del Club bianco rosso, mi riferisco in particolare a Mey e Odiase che hanno già dato il loro contributo alla prima squadra e si sono contraddistinti nel Sei Nazioni U20, entrambi titolari vittoriosi contro l’Inghilterra.”

Tommaso Villani