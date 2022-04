Il Parma Clima batte il Brescia con lo stesso 12-2 della gara pomeridiana

Ancora una vittoria prima del limite per il Parma Clima che questa sera ha superato il Brescia con lo stesso 12 a 2 della gara pomeridiana. I campioni d’Europa hanno superato gli avversari dall’alto di una chiara superiorità tecnica che si è progressivamente palesata con il passare delle riprese.

Eccellente la prestazione del lanciatore Carlos Contreras che ha eliminato uno dopo l’altro i nove battitori affrontati mettendo a segno anche sei strikeout. Molto positive le prove nel box di battuta di Desimoni e Astorri, entrambi a 3 su 4. Qualche preoccupazione per gli infortuni di Mineo, Koustoyanopulos, Poma e Rodriguez le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

La cronaca

Il Parma Clima ha dovuto registrare le assenze di Alberto Mineo e di Aldo Koutsoyanopulos. Entrambi gli atleti hanno accusato leggeri problemi muscolari e le condizioni del tempo, freddo e umido, hanno consigliato di non rischiarli.

Formazione quasi obbligata. Guido Poma ha messo la prima palla del match nelle mani dell'ex Major League Contreras con Covati ricevitore, Astorri in prima e Sambucci designato. La linea degli esterni è stata formata da Stefano Desimoni, Sebastiano Poma e Noel Gonzalez.

Nel Brescia Rodriguez è stato schierato come catcher con Hector Ponce sul monte di lancio. Rispetto alla gara del pomeriggio Staurenghi si è spostato all'esterno sinistro con Zucchini a destra e Darwin Gonzalez al centro.

Il Parma Clima si è portato in vantaggio al secondo inning sfruttando le imprecisioni della difesa ospite. Astorri ha prodotto un singolo a sinistra, è avanzato in seconda base con un errore difensivo ed ha completato il giro delle basi grazie ad un altro intervento errato degli ospiti.

I ragazzi di Guido Poma hanno perso per infortunio anche Sebastiano Poma, sostituito da Flisi, ma hanno allungato al terzo inning fino al 3 a 0 con le valide di Desimoni, Rodriguez e Astorri intervallate da un altro errore difensivo.

La partita di Contreras è durata tre inning nei quali non ha concesso alcun arrivo in base collezionando sei eliminazioni al piatto e mettendo in evidenza grande velocità.

La sua sostituzione a inizio quarto con Habeck non ha sortito gli effetti sperati. Il pitcher franco-canadese ha colpito Gorrin, quindi ha incassato un doppio lungolinea da Bazzana e un singolo da Jaramillo: per chiudere la ripresa con due soli punti al passivo il Parma Clima si è dovuto affidare a due superlative giocate dell’interbase Battioni che prima ha realizzato un doppio gioco e poi ha neutralizzato un’insidiosa battuta di Darwin Gonzalez.

I due punti del Brescia hanno pungolato i padroni di casa che hanno ristabilito le distanze al cambio di campo. Talevi ha battuto un singolo sull’interbase, Covati è stato colpito, Battioni ha messo in campo un utile bunt di sacrificio e Desimoni ha ricevuto quattro ball: il successivo singolo a basi piene di Riccardo Flisi ha permesso ai ducali di allungare fino al 5 a 2. La sfortuna ha però deciso di metterci nuovamente lo zampino: Leo Rodriguez ha battuto a casa il punto del 6 a 2 ma ha avvertito un dolore che ha costretto la panchina di casa ad avvicendarlo con Francesco Pomponi. A rendere meno amaro il momento ha pensato Cesare Astorri che ha colpito la terza valida personale della serata (un doppio) portando a casa base i punti dell’otto a due.

Al quinto inning il risultato è lievitato fino al 10 a 2 contro il temuto Ponce che ha superato il limite dei cento lanci: merito delle segnature da ascrivere a Talevi, Covati e Desimoni che si sono prodotti in tre singoli e che hanno sfruttato un errore e un lancio pazzo.

La settima ripresa ha visto l’avvicendamento tra Habeck (vincente) e Josè Diaz e l’allungo decisivo del Parma Clima verso la seconda "manifesta" di giornata. Desimoni ha aperto l’attacco con un singolo contro il rilievo Usanza, Flisi ha colpito il doppio dell’undici a due e Pomponi ha chiuso i giochi con uno spiovente davanti all’esterno destro.