Parma Clima in trasferta a Cagliari

Il Parma Clima affronterà domani la più lunga trasferta della prima fase del campionato per confrontarsi con il Cagliari sul diamante di Iglesias.

Ancora incerti gli orari di inizio delle gare. La Commissione Organizzazione Gare della Fibs ha comunicato che il primo incontro prenderà il via alle 11.30 con il <playball> del secondo match fissato un'ora dopo il termine del primo. Tutto però è subordinato all'orario di conclusione della gara del campionato nazionale per ciechi prevista di prima mattina nello stesso impianto: un bel dilemma legato soprattutto alla necessità di giocare il baseball per non vedenti in un'atmosfera di assoluto silenzio che renderà problematico il riscaldamento di Cagliari e Parma Clima.

I ducali si presenteranno all'appuntamento con importanti interrogativi sulla formazione. Gli infortuni occorsi a Contreras, Mineo, Koutsoyanopulos (miglior battitore del campionato con media .647 e miglior ladro di basi con otto rubate all'attivo), Poma e Rodriguez riducono le possibilità di scelta dello staff tecnico ducale che per Iglesias potrebbe recuperare, con le dovute cautele, soltanto i primi tre. A tutto questo dovrà essere aggiunta anche l'assenza di Riccardo Flisi, volato negli Stati Uniti per uno showcase al seguito dell'ex tecnico della nazionale Gerali.

Scelta quasi obbligate quindi per Gianguido Poma che potrebbe utilizzare Matteo Covati, fondamentale uomo per tutte le stagioni, a difesa della terza base in alternativa a Koutsoyanopulos.

Per ovviare ai problemi del monte lancio italiano è stato invece perfezionato nei giorni scorsi con l'Oltretorrente uno scambio tra Luca Capellano e Francesco Pomponi che ad agosto si trasferirà nuovamente negli States per affrontare un'importante esperienza nel baseball universitario.

Il Cagliari viaggia al secondo posto della classifica con motivate ambizioni di accesso alla Poule Scudetto. La squadra di Walter Angioi vanta un record di quattro vittorie ed una sola sconfitta, maturata alla seconda giornata contro l'Oltretorrente. Da recuperare il match del primo turno contro il Brescia, sospeso per pioggia al quarto inning con i lombardi in vantaggio 2 a 0.

Gli isolani si presenteranno in campo con l'ormai consolidato roster ricco di atleti comunitari.

Nella prima gara proporranno sul monte di lancio il giovane e imbattuto Josè Luis Urdaneta (classe 2004), due vittorie contro Brescia e Poviglio, una <no decision> contro l'Otretorrente e l'impressionante media pgl di 0.64. Meno performante il lanciatore straniero Javier Fandino Hidalgo, sconfitto a Parma dall'Oltretorrente e titolare di una media pgl pari a 4.40 nonostante i 25 strikeout messi a segno.

Particolarmente insidioso appare il line-up degli isolani nel quale spiccano le mazze del veterano Reinaldo Pestana (mb .421), di Danny Andres Turino (.400), di Josè Pablo Cuesta (.400) e di Dariel Acosta (.389). Da rispettare anche le mazze del nazionale italiano Under 23 Gabriele Angioi, di Randy Moreta, di Livan Delgado e di Adrian Perez.

Un banco di prova particolarmente interessante per Mattia Aldegheri (mpgl 0.75), Diego Fabiani (0.00), Carlos Contreras (0.00), Josè Diaz (2.25) e Marc Andrè Habeck (3.18).

Motivi organizzativi impediranno la diretta video e audio delle gare, per seguire in tempo reale le partite tra Cagliari e Parma sarà necessario collegarsi al play-by-play sul sito Fibs.