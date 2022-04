Tre parmigiani in azzurro nella sfida dell'Under 19 all'Inghilterra

Erano tre i parmigiani che oggi sono scesi in campo con la maglia azzurra nella sfida di Verona fra la nazionale Under 19 dell'Italia e quella dell'Inghilterra: Francois Mey e Alex Mattioli, giocatori del Colorno, e Fabio Ruaro della Rugby Parma. Ad avere la meglio sono stati gli inglesi, che si sono imposti per 41-20 ma Fabio Ruaro si è tolto la soddisfazione di segnare la seconda meta azzurra.